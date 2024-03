Ein Porschefahrer ist am Freitag auf der A81 bei Geisingen in einen Lastwagen geprallt und hat diesen über eine längere Strecke vor sich her geschoben.

Wie die Polizei mitteilt, wechselte der 67-Jährige während eines Überholvorgangs mit seinem Porsche plötzlich von der linken auf die rechte Spur und stieß gegen das Heck des Lkw. Anstatt abzubremsen, beschleunigte der Porschefahrer weiter und schob den Lkw vor sich her. Warum, ist noch unklar.

Der Unfallfahrer wurde mit Rippenbrüchen und Prellungen ins Krankenhaus eingeliefert. Am Porsche Cayenne entstand Totalschaden in Höhe von 30.000 Euro, der Sachschaden am Lkw und an der Leitplanke beläuft sich auf 8000 Euro.

Zur Beseitigung der entstandenen Ölspur und um die Unfallfahrzeuge abschleppen zu können, musste die rechte Fahrspur für mehrere Stunden gesperrt werden. Ein größerer Stau war die Folge.