Statt Martinsumzügen Laternen-Aktion wegen Lockdown gestartet

Bei der Aktion werden bis zum 11. November eine oder mehrere Laternen in ein Fenster gehängt, das am besten zu Straße hin zeigt. Gedacht ist die Aktion vor allem für Kinder. Ihnen soll laut der Website von Initiatorin Jennifer Brenzinger "eine schöne Alternative" zu den Martinsumzügen geboten werden. Die Kinder könnten mit ihren gebastelten Laternen spazieren gehen und die leuchtenden Laternen in den Fenstern von anderen bewundern.

"Ganz im Sinne von St. Martin wollen wir mit Hilfe der Laternen Hoffnung schenken, in dieser schwierigen Zeit. Gemeinsam schaffen wir das!", schreibt Brenzinger im Flyer zu der Aktion.