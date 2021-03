1 Auf das Corona-Virus testet Bürgermeister Ferdinand Truffner (CDU) in Empfingen den Parlamentarischen Staatssekretär Hans-Joachim Fuchtel (CDU). Katrin Schindele, Landtagskandidatin der CDU, ließ sich gleich mittesten. Foto: kw

Gemeinsam mit der Arztpraxis Schiletz und der Spitzweg-Apotheke kann die Gemeinde Empfingen nun die Corona-Test-Station am Weiherplatz erweitern.

Aktuelle Informationen zur Corona-Lage in unserem Newsblog

Empfingen - Bis vorerst Ende März werden die kostenlosen Testmöglichkeiten wie folgt erweitert: Dienstagnachmittag von 15 bis 18 Uhr Team Dr. Schiletz, Donnerstagvormittag von 8 bis 11 Uhr Team Apotheke, Samstagvormittag von 9 bis 12 Uhr Team DRK/Gemeinde.

Das Angebot richtet sich an alle Bürger, vor allem an solche, die beruflich oder ehrenamtlich zahlreiche Kontakte zu vielen anderen Menschen haben und deshalb einem hohen Ansteckungsrisiko ausgesetzt sind. Die angebotenen Schnelltests werden ausschließlich bei Personen ohne typische Corona-Symptome gemacht. Personen, die Symptome haben oder Kontaktpersonen von Infizierten sind, müssen sich mit einem PCR-Test in einer Praxis testen lassen. Ein PCR-Test ist im Vereinsheim nicht möglich.

"Ich freue mich, dass wir im Team der Arztpraxis Dr. Schiletz und der Spitzweg-Apotheke mit tatkräftiger Unterstützung des DRK Empfingen und ehrenamtlichen Kräften die Test-Station erweitern können", sagt Bürgermeister Ferdinand Truffner. Es sei nicht selbstverständlich, so Truffner weiter, dass gemeinsam und unbürokratisch agiert werde, vor allem auch, dass der Musikverein sein Vereinsheim aufgrund der Zentralität in der Gemeinde zur Verfügung stellt. Natürlich gebe es auch im Verein die Diskussion, warum gerade deren Vereinsheim. Truffner sagt: Die Gemeinde werde sich natürlich deutlich finanziell bedanken, das tue sicher der Vereinskasse auch gut.

Genervt und durchaus auch erzürnt

Sichtlich genervt und durchaus auch erzürnt zeigte sich der Bürgermeister über die Ankündigungen der kostenlosen Bürgertests durch Bundes- und Landesregierung. "Durch dieses Hickhack der Politik kann man das Vertrauen in die Behörden verlieren. In Berlin oder Stuttgart werden Dinge angekündigt, die weder organisiert, noch wirklich Hand und Fuß haben – und ausbaden dürfen es die Gemeinden vor Ort", so Truffner. Für die angekündigten Kindertestungen in Kitas und Schulen suche man noch eine Lösung und sei in Gesprächen mit Lieferanten der sogenannten "Popel-Tests". Problematisch sei aber, dass man hier nun als kleine Gemeinde im großen Haifischbecken der Schnelltests unterwegs sei und überteuerte Angebote erhalte. Die Testungen im Vereinsheim seien für Kinder weniger geeignet und sollten dort auch nicht wirklich in Anspruch genommen werden, da die Tests eher für Erwachsene ausgelegt seien, so Truffner abschließend. Sobald die Gemeinde eine Lösung gefunden habe, werden die Eltern umgehend informiert.

Notwendig ist eine Terminvereinbarung für den kostenlosen Schnelltest unter Telefon 07485/9988-0 oder E-Mail gemeinde(@)empfingen.de mit Angabe des Vor- und Nachnamens, Geburtsdatum und Telefonnummer. Ein Rechtsanspruch auf den Schnelltest besteht nicht. Ein Ausweis (zum Beispiel Führerschein oder Personalausweis) ist am Tag der Testung vorzulegen. Die vorgesehenen Zeitslots sind halbstündlich vorgesehen. Nach der Abnahme des Schnelltests wird das Ergebnis nach rund 20 Minuten direkt vor Ort mitgeteilt.