Starzach Natur dient als Vorbild für Maßnahme

Star zach. "Momentan wird die Baustraße angelegt. Die soll nach den Bauarbeiten dann zum Naturerlebnispfad werden", erläutert Sebastian Krieg, der Leiter des Projekts vom Regierungspräsidium Tübingen. Er erklärt weiter: "Wenn es gut läuft, dann sind wir kommende Woche bereits mit der Baustraße fertig."

Ab Montag, 24. September, sollen dann die Arbeiten im Gewässer beginnen, die dann voraussichtlich drei Wochen dauern werden, sollten das Wetter und die Wasserstände mitspielen. Konkret sollen dabei Rückzugsorte für Tiere (vor allem Fische), Strömungsführer aus Stein oder Holz sowie Inselstrukturen aus Wurzelstämmen und Stein geschaffen werden. "Wir schauen uns an, was die Natur, also hier der Neckar, selbst gemacht hat und machen das dann nach." Die geplanten Strukturen sollen dann für Verwirbelungen im Wasser sorgen, was wiederum beispielsweise in Hitzeperioden wie beispielsweise in diesem Jahr hilfreich sein kann.

Praktisch auf der gesamten Strecke des Flusses sei in der Vergangenheit zu viel eingegriffen worden, deshalb sei es unmöglich, den natürlichen Zustand wieder herzustellen: "Der Neckar kann nicht fließen wie er will. Durch die Maßnahmen, die wir jetzt umsetzen, soll wieder mehr Varianz geschaffen werden", sagt Krieg. Dabei werden Strukturen oftmals lediglich initiiert, die sich dann entwickeln sollen. Der Fluss erhält dadurch sozusagen die Chance, alles so zu gestalten, wie er es möchte, führt der Projektleiter weiter aus.