1 Auf dem Mountainbike ist Jonas King in seinem Element. Foto: EGO-Promotion/Armin M. Küstenbrück

Auf dem Mountainbike fährt Jonas King seinen Konkurrenten gerne mal davon. Der 18-Jährige geht für den Radsportverein St. Georgen an den Start – und das sehr erfolgreich. Für die Zukunft hat er große Pläne, für die er sich ordentlich ins Zeug legt.









Jonas King ist erst 18 Jahre alt, in seinem Lieblingssport Mountainbike aber bereits überaus erfolgreich: Der Triberger, der für den Radsportverein (RSV) St. Georgen an den Start geht, ist im U19-Nationalkader und bei Wettkämpfen gerne mal vorne dabei. 2019 wurde er deutscher Vizemeister, sowie baden-württembergischer Meister und konnte 2021 bei der EM in Pila in Italien den 17. Platz erfahren. Im vergangenen Jahr wurde er bei der deutschen Meisterschaft Fünfter; in diesem Jahr gewann er die Klasse der Junioren U 19.