9 Mauro Chiurazzi bejubelt die 2:1-Führung. Foto: Marc Eich

Der 2:1-Treffer von Mauro Chiurazzi bringt den FC 08 gegen starke Göppinger auf die Siegerstraße. Am Ende gewinnt Villingen mit 3:1.

FC 08 Villingen – 1. Göppinger SV 3:1 (1:0). Ein weiterer Flick-Flack von Nedzad Plavci, ein von Andrea Hoxha parierter Elfer – vor allem aber eine starke Teamleistung: Villingen machte gegen starke Göppinger den Traumstart perfekt.

Die Personalien

Klar, dass Coach Marcel Yahyaijan nach den Spielen gegen Schalke und in Bissingen wieder die kleine Rotationsmaschine anwarf. Patrick Peters, Anthony Mbem-Som Nyamsi und Thomas Kunz spielten von Beginn an, Frederick Bruno, Nico Tadic und Kamran Yahyaijan bekamen zunächst eine Pause verordnet. Aus privaten Gründen fehlte Leon Albrecht.

Die Taktik

Der Villinger Trainer setzte zunächst in der Defensive auf eine Dreierkette, die Patrick Peters, Dragan Ovuka und Mauro Chiurazzi bildeten. Thomas Kunz agierte an der Seite von Nedzad Plavci an vorderster Front. Erich Sautner sollte im offensiven Mittelfeld die Fäden ziehen, während Anthony Mbem-Som Nyamsi und Jonas Busam im Mittelfeld eher defensive Aufgaben hatten. Über die Außenbahnen sollten Adrian Rama-Bitterfeld und Mokhtar Boulachab die Göppinger Defensive beschäftigen.

Die erste Halbzeit

Dieser Matchplan ging zunächst auf – auch dank dem Göppinger Keeper Marcel Schleicher, der in der zehnten Minute "perfekt" Nedzad Plavci bediente, der dann den besser postierten Thomas Kunz in Szene setzte. Der Offensivmann netzte ohne Mühe ins leere Gehäuse ein. In der Folge leisteten sich die Nullachter zu viele Fehler im Spielaufbau. Dazu fehlte den Villingern in den Zweikämpfen einfach nach den Partien gegen Schalke und in Bissingen die notwendige Frische. Göppingen dominierte gegen die also sichtlich müden Nullachter nun das Geschehen, erspielte sich zahlreiche Chancen. Andrea Hoxha rettete nicht nur gegen Gentian Lekaj (20.). Als dann Spielführer Dragan Ovuka (31.) im eigenen Strafraum gegen Jeffrey Idehen einen Schritt zu spät kam, zeigte Schiedsrichter Mika Forster sofort auf den Punkt. Zudem musste der Kapitän mit einer Verletzung (Marcel Yahyaijan: "Ich denke aber, dass es nichts Gravierendes ist") raus. Frederick Bruno kam, ersetzte Ovuka auch als Kapitän. "Ich habe ihm gesagt, dass er die Binde nehmen und ein gutes Spiel machen soll. Fredi ist ja ein echter Villinger Junge", war der 08-Trainer wenig später froh, dass es mit einer glücklichen 1:0-Führung in die Pause ging. Dies lag an Goalie Andrea Hoxha, der den Elfer von Dominique Fennell stark pariert hatte.

Die zweite Halbzeit

Marcel Yahyaijan stellte von einer Dreier- auf eine Viererkette um, dennoch änderte sich zunächst nichts an der Überlegenheit der spielstarken Göppinger. Der Lohn war das 1:1 nach einem sehenswerten 25-Meter-Freistoß von Chris Loser (51.). Janick Schramm (52.) und Idehen (59.) scheiterten danach an Hoxha. Zuvor war bereits Nico Tadic für Mbem-Som Nyamsi gekommen, wenig später ersetzte Kamran Yahyaijan den 1:0-Torschützen Kunz (62.). Ein Schuss ans Außennetz von eben Yahyaijan leitete eine Schlussphase der Nullachter ein, mit der kaum einer der rund 450 Zuschauer gerechnet hätte. Die Villinger bekamen die zweite Luft, erspielten sich mit einer starken Moral und einem großen Willen wieder Chancen. Als Rama-Bitterfeld die dritte 08- Ecke in den Göppinger Strafraum gezirkelt hatte, köpfte Mauro Chiurazzi (71.) zur 2:1-Führung der Villinger "Löwen" ein. "Mit Mauro haben wir diese Eckballvariante am Freitag noch trainiert. Da hat er es echt dreimal genau so gemacht", gab später Marcel Yahyaijan preis.

Dass die Partie dann mit einem Traumtor von Nedzad Plavci, der in der Nachspielzeit das Leder perfekt in den Winkel geschlenzt hatte, passte zu diesem aus Villinger Sicht bemerkenswerten Tag. Nach dem gekonnten Flick-Flack des erfahrenen Stürmers, der sein drittes Tor innerhalb von sechs Tagen markierte, war der Traumstart der Nullachter perfekt.

Marcel Yahyaijan, FC 08 "Das war eine sehr ereignisreiche Woche für uns. Wir haben etwas rotiert, was sich als richtig herausgestellt hat. Es ist unglaublich, was die Jungs in den vergangenen sechs Tagen abgeliefert haben. Das ist eine unglaublich charakterstarke Mannschaft. Nach dem 1:0 haben wir den Faden verloren, hatten zu wenig Zugriff. In der Halbzeit haben wir von einer Dreier- auf eine Viererkette umgestellt. Das hat sehr gut gegriffen. Was dann in den letzten 20 Minuten passiert, was die Jungs da aus sich herausgeholt haben, war echt unglaublich."

Gianni Coveli, Göppingen"Glückwunsch an den FC 08 für die drei Punkte. Ein großes Kompliment vor allem dafür, wie Villingen nach den Spielen gegen Schalke und in Bissingen dagegengehalten hat. Ebenfalls ein Kompliment für die fußballerische Leistung meiner Mannschaft. Aber ich bin extrem verärgert darüber, wie wir die Torchancen heute vergeben haben. In der Box waren wir heute nicht oberligareif. Und Fußball ist eben ein Ergebnissport. Es war möglich, hier in Villingen zu gewinnen. Im Rückspiel wollen wir das Ergebnis umdrehen."