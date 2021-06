1 Freuen sich auf die neue Saison: Spielertrainer Christian Braun, Trainer Stefan Jäkle, die Neuzugänge Xaver Noreiks und Dennis Schneider, Nils Fillor (Torwarttrainer) sowie Hansi Drotleff (Abteilungsleiter Sport). Foto: Haag

Der SV Wittendorf ist in die Vorbereitung auf die Landesligasaison gestartet. Auch wenn das Team zwei Leistungsträger ersetzen muss, bleibt das Ziel der Klassenerhalt.

Während der siebenwöchigen Vorbereitungsphase werden die Wittendorfer sieben Testspiele absolvieren ehe das erste Pflichtspiel mit dem Erstrundenspiel im Verbandspokal für den 24. Juli terminiert ist. Zwei Wochen später steigt das Auftaktspiel in der Landesliga gegen den FC Rottenburg zu Hause an der langen Furche an. Da es in der vergangenen Runde aufgrund des Abbruchs keine Auf- und Absteiger gab, bleibt das Teilnehmerfeld gleich. Der Spielplan ist identisch mit dem aus der Vorsaison.

Die Wittendorfer Mannschaft inklusive des Trainerduos Stefan Jäkle und Christian Braun konnte zum Trainingsauftakt 22 Spieler begrüßen. Künftig wird dreimal wöchentlich trainiert. Bereits vor dem offiziellen Trainingsauftakt, so Wittendorfs Trainer Jäkle, kamen die Spieler zu freiwilligen Trainingseinheiten zusammen. "Für unsere Spieler wird es nun wichtig sein, sich auch wieder mit fußballspezifischen Übungen zu befassen. Die Jungs machen generell einen guten Eindruck", ergänzte Spielertrainer Christian Braun.

Im Großen und Ganzen gab es nur kleine Veränderungen im Kader des Landesligisten. Mit Henry Seeger und Sandro Bossert stehen aber den Wittendorfer zwei absolute Leistungsträger nicht mehr zur Verfügung. Seeger arbeitet als Jugendkoordinator beim Regionalligisten in Balingen und möchte auch bei den Fußballern Fuß fassen. "Als Trainer tut es schon weh, dass er uns verlassen hat. Aber ich verstehe es, dass er es in Balingen probieren möchte", zeigt Braun Verständnis. Sandro Bossert heuert als Co-Spielertrainer in der Bezirksliga beim TSF Dornhan an. "Sandro hätte sich bei uns schon noch weiterentwickeln können, aber er wollte eine neue Herausforderung", sagte Jäkle.

Neu zum Team stoßen Dennis Schneider von der SG Dornstetten und Xaver Noreiks der zuvor beim SV Oberachern gespielt hat. Schneider war zuvor in Dornstetten ein absoluter Führungsspieler und Kapitän und versucht jetzt den Sprung in die Landesliga. "Die Landesliga hat mich schon lange gereizt und die Mannschaft hat großes Potenzial und mein alter Verein hat Verständnis gezeigt, dass ich den Schritt nach Wittendorf gewagt habe", sagt Schneider. Xaver Noreiks kommt vom Oberligisten SV Oberachern und ist mit 19 Jahren noch sehr jung. Noreiks wohnt in Lossburg und hat zuvor beim FV Offenburg in der Jugend gespielt. In seinem ersten Aktivenjahr beim SV Oberachern kam er nur einmal im Pokal zum Einsatz. Wittendorfs Sportchef Hansi Drotleff freut sich, dass er Noreiks nach Wittendorf locken konnte, der am liebsten auf der 6er Position im zentralen Mittelfeld agiert.

Insgesamt umfasst der Witendorfer Kader 24 Spieler. Einziger Abwehrspieler Daniel Kipp wird noch etwas länger ausfallen. Der Abwehrspieler musste ein zweites Mal am Sprunggelenk operiert werden.

An der Zielsetzung für die neue Runde änderte sich nichts. "Das Ziel ist der Klassenerhalt und wir wissen genau, dass bei mindestens sechs direkten Absteigern das nicht einfach wird. Aber wir sind auch davon überzeugt, dass wir es schaffen können".

Insgesamt sieben Testspiele hat der SV Wittendorf angesetzt. Der erste Test steht schon am kommenden Samstag in Wittendorf ab 17.30 Uhr gegen die SG Altheim-Grünmettstetten an. Es folgen die Spiele gegen SGM Deißlingen/Laufen (Mittwoch, 30. Juni, 19.15 Uhr), TSV Straßberg (Samstag, 3. Juli, 15 Uhr), SV Baiersbronn (Sonntag, 10. Juli, 16 Uhr), SV Oberiflingen (Mittwoch, 14. Juli, 19 Uhr), SV Oberwolfach (Sonntag, 18. Juli, 15 Uhr), SC Hofstetten (Samstag, 31.Juli, 16 Uhr).