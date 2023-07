1 Katharina Jaiser unterwegs zum Titel bei den süddeutschen Meisterschaften über 5000 Meter. Foto: Jaiser

Als Katharina Becker war sie vor 16 Jahren deutsche Spitze – nach langer (Kinder-)Pause ist Katharina Jaiser wieder dabei, in die nationale Spitze zu stoßen.









Sie ist die Nummer 1. Bei ihrem Mann und den beiden Kids sowieso. Aber sie ist seit Ende Juni auch (wieder) die Nummer 1 in Süddeutschland – und bei den Deutschen Meisterschaften am Samstagabend ist sie es auch. Denn Katharina Jaiser startet ziemlich exakt 16 Jahre nach ihren drei deutschen Juniorentiteln mit der Nummer 1 auf ihrem Trikot bei den deutschen Meisterschaften der Aktiven in Kassel.