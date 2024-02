Stars gegen rechte Umtriebe: Promis als Retter der Demokratie

1 Sie werden gehört: Taylor Swift (li.) und Helene Fischer. Foto: AFP/Lichtgut/Leif Piechowski

Der liberale Rechtsstaat ist in Gefahr. Dass die Akteure des Populären gegen die Manipulateure des Populistischen Stellung beziehen, lässt hoffen, kommentiert Stefan Kister.









Populistische Parteien beanspruchen, für eine schweigende Mehrheit zu sprechen. Sie berufen sich dabei gerne auf die normalen Leute, die angeblich nicht gehört werden, was ja eigentlich kein Wunder wäre, entsprächen sie ihrer Charakterisierung als schweigend. Aber gut. Nur, was hört die Mehrheit, ob schweigend oder nicht, eigentlich am liebsten? In Deutschland fällt einem sofort der Name Helene Fischer ein, im internationalen Maßstab Taylor Swift, deren Fähigkeit, Massen zu bewegen, sich bei ihren Konzerten sogar als seismische Aktivität messen lassen soll. Bei dem Super-Bowl-Finale an diesem Wochenende in Las Vegas könnte dies wieder der Fall sein.