1 Sportvorstand Anja Faras und der sportliche Leiter Ralf Volkwein mit dem Objekt der Begierde beim Süddeutschen Soccer Cup Foto: Huber

Soccer Cup – endlich ist es wieder da: das große Fußballfest für die Jugend. Veranstalten wird es der FV 08 Rottweil am 16. und 17. Juli.















Lang ist’s her

Bereits in den 80er Jahren des letzten Jahrhunderts (!) war der FV 08 Veranstalter eines großen Jugendturniers. Das fehlende Interesse seitens der Vereine und der immense organisatorische Aufwand führten dann aber dazu, dass der Verein das Jugendturnier nicht mehr neu aufgelegt hat. Jetzt aber ist es wieder da! Der FV 08 Rottweil organisiert den Süddeutschen Soccer Cup.

Hochkarätige Teams

Am Wochenende 16. und 17. Juli kämpfen von 10 bis 16 Uhr hochkarätige Jugendmannschaften um die Trophäe. Gespielt wird im Stadion und auf dem Rugby-Platz. Die Jugendmannschaften der Jahrgänge 2007 bis 2009 kämpfen dabei um einen Wanderpokal. Außerdem werden der beste Spieler, Torspieler und der Torschützenkönig des Turniers ausgezeichnet.

C-Jugend startet

Das Turnier startet am Samstag mit den C-Jugendteams. Am Sonntag sind dann die D-Jugendlichen dran. Renommierte süddeutsche Fußballvereine wie der Freiburger FC, der VfL Herrenberg, die SG Sonnenhof-Großaspach, der FV Ravensburg und der FV Illertissen, um nur einige zu nennen, machen ihre Aufwartung in Rottweil.

Kein Startgeld

Bereits seit Oktober 2021 ist ein achtköpfiges Team mit der Organisation des Turniers beschäftigt. "Damit sich die Anreise der namhaften Mannschaften auch lohnt, spielen die Teams in zwei Vierergruppen drei Spiele (jeweils 20 Minuten). Es gibt zudem Viertelfinal- und Halbfinalspiele. Die Teams haben also auf alle Fälle sechs Partien. "Auf das sonst übliche Startgeld haben wir übrigens bewusst verzichtet", erklärt Anja Faras, Sportvorstand beim FV 08 Rottweil.

"Ein Familienfest"

Der Coup, die vielen Spitzenmannschaften nach Rottweil zu bekommen, gelang aber auch aus einem anderen Grund. "Rottweil hat beeindruckend schöne Sportstätten, in einer tollen Lage. Wir betonten bei der Kontaktaufnahme mit den Vereinen, dass auch den weitangereisten Eltern und Geschwister etwas geboten wird. Die Nähe zum Freibad und zur Kletterhalle sowie die Nähe der Sportstätten zur Kernstadt, macht aus dem Sport-Event ein Familienfest", ergänzt Ralf Volkwein, der die sportliche Leitung bei den Kreisstädtern zu verantworten hat. Und, dass hat dann viele Trainer der renommierten Teams überzeugt. "Wenn das Wetter mitmacht, können also die Fußballfreunde in Rottweil 16 Jahre nach der Fußballweltmeisterschaft in Deutschland ein weiteres Sommermärchen erleben", meint Volkwein augenzwinkernd. Man darf gespannt sein.