Standesbeamtin in Brigachtal

1 Ulrike Schwarz gehört schon fast zum Inventar der Brigachtaler Verwaltung – seit 41 Jahren ist sie hier im Dienst. Foto: Schimkat

Sie ist nicht wegzudenken aus dem Brigachtaler Rathaus und wohl nicht nur "Hinz" und "Kunz" in Brigachtal: Ulrike Schwarz.















Link kopiert

Brigachtal - Man könnte Ulrike Schwarz als Urgestein im Rathaus von Brigachtal bezeichnen. Immerhin ist sie seit Januar 2022 schon seit 41 Jahren hier tätig, angefangen hat sie vor 41 Jahren im Einwohnermeldeamt.

"Jetzt bin ich immer noch hier"

Ihr Geburtsort ist Obereschach, doch später zog sie die Liebe nach Gemeinde Brigachtal. Wie passend für eine Neubürgerin: Die Stelle für das Einwohnermeldeamt war ausgeschrieben: "Der Gemeinderat hat mich damals eingestellt, jetzt bin ich immer noch hier, aber auch die Zeit meines Eintritts in den Ruhestand ist absehbar", schmunzelt sie.

Damals sei das Rathaus noch in Überauchen gewesen. 1987 zog die Verwaltung dann in das jetzige Rathaus, erzählt Ulrike Schwarz. Als sie angefangen habe, sei Meinrad Belle noch Bürgermeister gewesen, ihm folgte Georg Lettner und jetzt ist Michael Schmitt ihr Vorgesetzter.

Im Einwohnermeldeamt war Ulrike Schwarz zuständig für An- und Abmeldungen, das Ausstellen von Reisepässen, Personalausweisen und Kinderausweisen, dann sei das Friedhofswesen dazugekommen und schließlich das Standesamt.

Sie wird zur Standesbeamtin

14 Tage besuchte sie die Akademie in Bad Salzschlirf, lernte alles über das Personenstandsgesetz, und 1993 wurde sie vom Landratsamt zur Standesbeamtin bestellt.

Das bedeute natürlich nicht nur, dass sie die Trauung vornehme, bei der Anmeldung zur Eheschließung würden ihr die notwendigen Dokumente gebracht, die sie prüfe, zum Beispiel, ob das zukünftige Ehepaar nicht verwandt sei oder etwa noch verheiratet, erklärt sie. Was die Trauung angehe, sei sie terminlich flexibel, Trauungen am Samstag nehme sie jedoch nur bei "Eingeborenen" vor, betont sie.

Einmal fehlte ein Teil des Brautpaars

Getraut werde im Trauzimmer, bei bis zu 15 Personen, oder im Sitzungssaal, da habe es schon große Trauungen gegeben.

Gerne gehe sie auf die Wünsche der Brautpaare ein, erzähle zum Beispiel, wo und wie sie sich kennengelernt haben. "Ich lasse mir die Zeit, die ich benötige", betont sie und ergänzt, dass es im Jahr etwa 30 bis 35 Trauungen gebe.

Auf die Frage wie es mit ausländischen Ehepaaren sprachlich aussehe, antwortet sie: "Dann fordere ich vereidigte Dolmetscher vom Amtsgericht an, oft schon bei der Anmeldung." Getraut werde nach Deutschem Recht, "Nein" gesagt habe noch niemand, aber sie wäre vorbereitet, meint sie trocken. Dass ein Partner nicht zur Trauung erschienen sei, habe sie auch noch erlebt, Verspätungen schon eher mal, oder dass ein Brautpaar vor dem Villinger Rathaus stand und dann angehastet kam.

Bei den Trauungen habe sie viele schöne Begegnungen erlebt, einmal habe die Braut ihrem zukünftigen Ehemann ein Lied vorgesungen, das sei etwas ganz Besonderes gewesen. Sie habe auch Bürgermeister Michael Schmitt getraut, da sei sie schon etwas aufgeregt gewesen, gibt sie zu.

Kirchenaustritte nehmen stark zu

An Ulrike Schwarz geht eigentlich keine Entwicklung in der Gemeinde, sei sie gesellschaftlicher oder auch politischer Art, vorbei. Wahlen hat Ulrike Schwarz organisiert, das sei sehr arbeitsreich, unterstreicht sie. Zum Standesamt würden natürlich auch die Kirchenaustritte gehören, die in letzter Zeit stark angestiegen seien, ebenso Vaterschaftsanerkennungen, Namenserklärungen, Sterbefälle und Geburten.

Seit 2018 ist ihr Platz im Bürgerbüro, ihr Arbeitsbereich hat sich nicht geändert, bedingt durch Corona sind hier Anmeldungen erforderlich. Im letzten Jahr habe es wegen Corona Zeiten gegeben, wo nur das Brautpaar erlaubt war und viele Brautpaare ihre Trauung verschoben hatten, zur Zeit seien nicht mehr als 20 Personen erlaubt, der Impfnachweis verstehe sich von selbst.

Ulrike Schwarz ist Mutter eines Sohns, 37 Jahre, und einer Tochter, 32 Jahre alt, und hat einen Enkel. Beide Kinder leben in Brigachtal, "ein Glücksfall", betont sie. Sie fährt gerne Rad, geht in die Sauna, ist mit Walking-Stöcken unterwegs und bei der Damengymnastik aktiv, sportlich und als Schriftführerin, und in den Bergen wandert sie auch noch gerne mit ihrem Mann.