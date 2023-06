Da die weltweite Suche nach einem „genetischen Zwilling“ bislang erfolglos ist, setzen Mias Familie und Freunde alle Hebel in Bewegung, um zu helfen. Gemeinsam mit der DKMS (ehemals Deutschen Knochenmarkspenderdatei) organisieren sie eine Online-Registrierungsaktion. „Wer helfen möchte, gesund und zwischen 17 und 55 Jahren alt ist, kann sich über www.dkms.de/mia ein Registrierungsset nach Hause bestellen und so vielleicht zum Lebensretter oder zur Lebensretterin werden“, heißt es in der Mitteilung der DKMS in Tübingen.

Lebensfroh und aufgeschlossen

Mia sei ein sehr lebensfrohes und aufgeschlossenes Kind. Die Fünfjährige liebe es, in den Kindergarten zu gehen und mit ihren Freunden zu spielen. „Sie ist ein echter Sonnenschein und immer gut gelaunt, kann aber auch ganz klar sagen, wenn ihr etwas nicht passt.“

Leider sei Mias Kindheit nicht immer so unbeschwert. Mit nur zweieinhalb Jahren erhielt Mia die Diagnose Leukämie. Tapfer kämpfte sie sich durch die Chemotherapien und erhielt ein Jahr später die erlösende Nachricht, dass sie krebsfrei sei.

Im Mai dieses Jahres dann aber der Rückschlag. Der Krebs ist zurück. „Wir waren im ersten Moment fassungslos und schockiert“, erinnert sich Mias Mutter. „Wir konnten es nicht glauben, dass wir diesen schweren Weg zum zweiten Mal gehen müssen.“

Von Beginn der Therapie an war klar, dass Mia eine Stammzellspende braucht, um wieder gesund zu werden. Sie kann nur überleben, wenn es – irgendwo auf der Welt – einen Menschen mit nahezu gleichen Gewebemerkmalen gibt, der zur Stammzellspende bereit ist.

Zuhause einfach Abstrich nehmen

Um die Suche nach einem „genetischen Zwilling“ für Mia und andere Patienten zu unterstützen, rufen Familie und deren Freunde gemeinsam mit der DKMS dazu auf, sich als potenzielle Stammzellspender zu registrieren.

Die Registrierung geht einfach und schnell: Mithilfe von drei medizinischen Wattestäbchen und einer genauen Anleitung sowie einer Einwilligungserklärung kann jeder nach Erhalt des Sets selbst einen Wangenschleimhautabstrich vornehmen und anschließend per Post zurücksenden, damit die Gewebemerkmale im Labor bestimmt werden können. „Spender, die sich bereits in der Vergangenheit registriert haben, müssen nicht erneut teilnehmen“, so die DKMS. Einmal aufgenommene Daten stehen auch weiterhin weltweit für Patienten zur Verfügung.

Viele sind auf Spende angewiesen

„Es gibt leider so viele Menschen, die auf eine Spende angewiesen sind. Bitte registriere dich – es kann so einfach sein, ein Leben zu retten“, bittet Mias Mutter.

Besonders wichtig sei es, dass die Wattestäbchen nach dem erfolgten Wangenschleimhautabstrich zeitnah zurückgesendet werden. Erst wenn die Gewebemerkmale im Labor bestimmt wurden, stehen Spender für den weltweiten Suchlauf zur Verfügung.

Zugleich hofft man auch auf Geldspenden, da der DKMS für die Neuaufnahme jedes Spenders Kosten in Höhe von 40 Euro entstehen würden.