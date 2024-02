Wer hat „Wer stiehlt mir die Show“ gewonnen? (Staffel 7 Folge 1)

In der ProSieben-Quizsendung „Wer stiehlt mir die Show?“ treten drei Prominente und ein normaler Zuschauer an, um Moderator Joko Winterscheidt den Job abzunehmen. Staffel 7 ist am Sonntagabend gestartet.

Fans haben sie lange herbeigesehnt, die neue Staffel der Prosieben-Quizshow „Wer stiehlt mir die Show?“ von Moderator Joko Winterscheidt. Am vergangenen Sonntag (11. Februar) flimmerte um 20.15 Uhr dann Folge eins der siebten Staffel über die TV-Bildschirme. Am Prinzip der Show hat sich nichts geändert:

Winterscheidt lädt in seiner Sendung jeweils drei Promis – und eine Wildcarderin oder einen Wildcarder ein. Diese versuchen, ihm die Moderation der Show abzuluchsen. Dafür müssen sie sich in mehreren Quizrunden beweisen. Wer am Ende die meisten Punkte hat, tritt im Finale an. Wer wiederum das gewinnt, darf die folgende Ausgabe moderieren. Wie der Auftakt der siebten Staffel am Sonntag lief.

„Wer stiehlt mir die Show?“ Staffel 7: Welche Promis sind dabei?

Nachdem in Staffel sechs Comedian Hazel Brugger, Schauspieler Matthias Schweighöfer sowie Schauspieler und Regisseur Florian David Fritz in der Show dabei waren, sind die Teilnehmer der neuen Staffel nicht weniger bekannt: Mit Sängerin Sarah Connor (43), Sängerin Lena Meyer-Landrut (32) und Winterscheidts Kumpel, dem Moderator Klaas Heufer-Umlauf (40), sind wieder prominente Gesichter des deutschen Showbusiness in der ProSieben-Sendung zu sehen.

„Wer stiehlt mir die Show?“ Staffel 7 : Wer hat Folge 1 gewonnen?

In der Auftaktfolge zur siebten Staffel war neben den drei Promis auch die 27-jährige Wildcard-Kandidatin Freya aus Hamburg dabei. Für die war allerdings als erstes Schluss. Nach ihr musste sich dann die Sängerin Meyer-Landrut verabschieden. In der letzten Gewinnstufe vor dem Finale trat also Connor gegen Heufer-Umlauf im Teleprompter-Lückentext-Spiel an. Das konnte letzterer knapp für sich entscheiden.

Im Finale standen sich also Winterscheidt und Heufer-Umlauf gegenüber. Am Ende konnte allerdings Winterscheidt deutlich mehr Fragen richtig beantworten – unter anderem nach der Hauptstadt Neuseelands. Das hieß: Er musste seine Show nicht an seinen Widersacher abgeben – zumindest vorerst.

Folge 1 der siebten Staffel war der stärkste Start in der Geschichte von „Wer stiehlt mir die Show?“ (#WSMDS). Der Marktanteil am Sonntagabend lag mit sensationellen 24,1 Prozent in der ProSieben-Senderzielgruppe zwischen 14 und 49 Jahren. Insgesamt schalten 5,26 Millionen Menschen (Nettoreichweite ab 3 Jahren) ein.

„Wer stiehlt mir die Show?“ Staffel 7: Sendetermine

Die Quizsendung läuft immer sonntags zur Prime-Time, also um 20.15 Uhr bei ProSieben sowie bei Joyn.

Vorab kann man die Folgen außerdem beim Streamingdienst Joyn Plus sehen. Eine Übersicht der Sendetermine:

Folge 1: Sonntag, 11. Februar 2024, um 20:15 Uhr auf ProSieben

Folge 2: Sonntag, 18. Februar 2024, um 20:15 Uhr auf ProSieben

Folge 3: Sonntag, 25. Februar 2024, um 20:15 Uhr auf ProSieben

Folge 4: Sonntag, 3. März 2024, um 20:15 Uhr auf ProSieben

Folge 5: Sonntag, 10. März 2024, um 20:15 Uhr auf ProSieben

Folge 6: Sonntag, 17. März 2024, um 20:15 Uhr auf ProSieben

Welche Promis waren in den vergangenen Staffeln dabei?

In der Vergangenheit konnten schon Stars wie Thomas Gottschalk, Anke Engelke, Mark Forster oder Matthias Schweighöfer der ProSieben-Show ihren Stempel aufdrücken. Schauspieler Schweighöfer gewann sogar zwei Mal.

Worum geht es in der Show?

Worum geht es in der Show? In der Sendung nach der Idee von Joko Winterscheidt geht es darum, dass man dessen anfängliche Rolle als Moderator in der Show gewinnt. Darum kämpfen die Kandidaten in acht Quizkategorien, unterteilt in drei sogenannte Gewinnstufen. Im Finale tritt der Moderator gegen den letzten verbliebenen Kandidaten an. Wer gewinnt, übernimmt die Show in der nächsten Folge.