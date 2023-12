Wer stiehlt mir die Show: Gewinner (Staffel 6 Folge 5)

In der ProSieben-Quizsendung „Wer stiehlt mir die Show?“ treten drei Promis und ein Zuschauer an, um dem Moderator – in der vergangenen Folge Schauspieler Matthias Schweighöfer – das Moderationspult abzuluchsen. Wem das gelang?

Schauspieler Matthias Schweighöfer hatte am 19. November die dritte Ausgabe von „Wer stiehlt mir die Show?“ gewonnen und konnte so Moderator Joko Winterscheid dessen eigene Show abluchsen. Er durfte also die darauffolgende Sendung der Prosieben-Show moderieren – und ging auch aus dieser als Sieger hervor. Kurz vor dem Finale der sechsten Staffel, das am 17. Dezember um 20.15 Uhr beim Privatsender zu sehen ist, war die Siegesserie von Schweighöfer dann allerdings vorbei.

Am vergangenen Sonntag (10. Dezember) musste er sich in Folge Fünf nämlich gegen Comedian Hazel Brugger geschlagen geben. Heißt: Die Herausforderin hat beste Chancen am kommenden Sonntag (17. Dezember) die aktuelle Staffel der Quizshow zu gewinnen.

Lesen Sie auch

Worum geht es in der Show?

In der Sendung nach der Idee von Joko Winterscheidt geht es darum, dass man dessen anfängliche Rolle als Moderator in der Show gewinnt. Darum kämpfen die Kandidaten in ach Quizkategorien, unterteilt in drei Gewinnstufen. Im Finale tritt der Moderator gegen den letzten verbleibenden Kandidaten an. Wer gewinnt, übernimmt die Show in der nächsten Folge. In der aktuellen Staffel sind die prominenten Kandidaten folgende:

Schauspieler und Regisseur Florian David Fitz

Comedian Hazel Brugger

Schauspieler Matthias Schweighöfer

Dazu gibt es in jeder Ausgabe eine Wildcarderin oder einen Wildcarder, der oder die ebenfalls versucht, dem Moderator die Show zu stehlen. In der aktuellen Ausgabe war das die 26-jährige Nataly, Krankenpflegerin aus Berlin.

Wie lief die letze Folge?

Die schaffte es allerdings nicht ins Finale der Show – genau wie Filmemacher Fitz. Beide schieden nach den Gewinnstufen 1 und 2 aus. So duellierten sich im Finale also Brugger und Schweighöfer, mit besserem Ausgang für Brugger. Dabei wäre die in der zweiten Gewinnstufe fast rausgeflogen.

Im Kampf um den Finaleinzug lieferte sich Brugger dann mit Winterscheidt ein spannendes Duell. Mit Punktegleichstand ging es in Teleprompter-Challenge. In dieser mussten Textlücken richtig gefüllt werden, was Brugger besser gelang. So traf sie im Finale auf Schauspieler Schweighöfer, der sich in den letzten Folgen bekanntlich besonders gut geschlagen hatte. Am Sonntag flatterten ihm dann offenbar aber die Nerven. Brugger führte früh mit 2:0 und konnte den Vorsprung ins Ziel retten.

Am kommenden Sonntag (17. Dezember) führt sie nun erstmals durch die Prosieben- Sendung und muss die Show gegen Schweighöfer, Winterscheidt und Fitz sowie einen neuen Wildcard-Kandidaten oder eine neue Wildcard-Kandidatin verteidigen. Dann winkt auch ihr das Coverbild des „Rätsel-Karussells“, das zuletzt der Musiker Bill Kaulitz zierte.

Wann läuft „Wer stiehlt mir die Show?“ im TV?

Die Folgen der Sendung laufen im Free-TV beim Privatsender ProSieben. Die Sendetermine für die aktuelle sechste Staffel sind folgende.

Folge 1: Sonntag, 05. November 2023, um 20:15 Uhr auf ProSieben

Folge 2: Sonntag, 12. November 2023, um 20:15 Uhr auf ProSieben

Folge 3: Sonntag, 19. November 2023, um 20:15 Uhr auf ProSieben

Sonntag, 26. November 2023: „Wer stiehlt mir die Show?“ macht eine Woche Pause - aus diesem Grund

Folge 4: Sonntag, 03. Dezember 2023, um 20:15 Uhr auf ProSieben

Folge 5: Sonntag, 10. Dezember 2023, um 20:15 Uhr auf ProSieben

Folge 6: Sonntag, 17. Dezember 2023, um 20:15 Uhr auf ProSieben

Jede Folge kann man außerdem auf der Streamingplattform Joyn sehen, sowie bereits eine Woche vor der TV-Ausstrahlung bei Joyn PLUS+.

Wird es eine siebte Staffel geben?

Gute Nachrichten für Fans der ProSieben-Show: Für das kommenden Jahr werden gerade sechs weitere Folgen produziert. Als Herausforderer sind dann mit dabei:

Sängerin Sarah Connor (43)

Sängerin Lena Meyer-Landrut (32)

Moderator Klaas Heufer-Umlauf (40)

Außerdem natürlich Wildcarderinnen oder Wildcarder. Diese werden im preisgekrönten Format dann wieder versuchen, Winterscheidt die Show zu stehlen.