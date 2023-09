Bereits zum dritten Mal machten sich Mitglieder und Freunde vom Ringsheimer Freundeskreis für Gemeindepartnerschaften auf den Weg nach Süden in die französischen Partnergemeinde Albigny-sur-Saône, in der Nähe von Lyon, zum sogenannten „Forum des Associations“. Angeführt wurde die neunköpfige Gruppe vom stellvertretenden Vorsitzenden Uwe Müller. Auch Altbürgermeister Heinrich Dixa sowie der Vorsitzende der Musikkapelle Klaus Steenken nahmen jeweils mit ihren Ehefrauen teil.

Dixa hatte die Gemeindepartnerschaft vor 30 Jahren als damaliger Bürgermeister ins Leben gerufen. Seit dieser Zeit haben sich viele Verbindungen gefestigt, sind neue entstanden und viele Freundschaften wurden neu geschlossen. Jährlich finden in unterschiedlicher Form gegenseitige Begegnungen statt.

Erst vor vier Wochen beteiligten sich die Freunde aus Albigny wieder mit der Weinlaube „Chez Henri“ beim traditionellen Wein- und Gassenfest, wo französische Produkte angeboten wurden.

Bei Käse und Wein wurden Neuigkeiten ausgetauscht

Gestartet wurde auf der A7, auch als „Autoroute du Soleil“ (Autobahn der Sonne) bekannt, entlang des Rhônetals Richtung Süden, wo die Gruppe gegen 19 Uhr von Bürgermeister Yves Chipier und dem Partnerschaftskomitee empfangen wurde. Und da eine fünfstündige Tour hungrig und durstig macht, wurden die ermüdeten Gäste erst mal mit Secco, Käseplatte, Schinken und Quiche wieder auf „Betriebstemperatur“ gebracht. Der warme Sommerabend bot Gelegenheit, Neuigkeiten auszutauschen.

Am Vormittag des folgenden Tages begann der Aufbau eines kleinen Standes zum Forum, an dem Speckbrot und drei ausgewählte Weine der Weingüter Weber-Link, Simone Kreis und Joachim Weber als Ringsheimer Produkte angeboten wurden. Bei diesem Forum werben Vereine und Organisationen aus Albigny um neue Mitglieder. Dieses Mal jedoch nicht auf dem Place de Verdun, sondern im mit Bäumen beschatteten Park der Gemeinde.

Erstmals traten die Ringsheimer mit einheitlichen T-Shirts auf, die vom Modehaus Traumwäsche Schlesinger aus Ettenheim gesponsert wurden. Dass Franzosen Feinschmecker sind, erfuhren die Gäste aus Ringsheim am Nachmittag und Abend bei Hammelkeule, gegrilltem Kassler, und später in einem Restaurant an der Saône bei gutem Wein und Froschschenkeln. Mit neuen prägenden Eindrücken traten die Ringsheimer am Sonntagmittag wieder die Rückfahrt nach Ringsheim an.

Das ist demnächst geplant

Einige weitere Termine stehen bereits fest. Am 21. Januar nächsten Jahres findet in Albigny unter Beteiligung Ringsheimer Bürger das traditionelle Sauerkrautfest (Féte des la Coucroute) statt, zu dem die Ringsheimer Metzgerei Tischler Produkte liefert. Am 29. und 30. Juni 2024 feiern die beiden Gemeinden in Ringsheim das 30-jährige Bestehen der Partnerschaft, das in diesem Jahr bereits in Albigny gefeiert wurde. Zu beiden Anlässen wird noch näher informiert.