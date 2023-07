6 Bernhard Jung sitzt mit dem Stuhl vor dem Gemälde des Künstlers Baba Cham. Foto: Kupferschmidt

Während die Balinger Gartenschau zahlreiche Besucher anlockt, interessiert den Fotografen Bernhard Jung das Geschehen abseits der Masse. In der Serie „Stadt.Raum.Balingen23“ bringt er seine Heimatliebe zum Ausdruck.









Gerade steht Bernhard Jung noch in seinem Friseursalon in der Kameralamtstraße. Beim Blick in die Innenräume fallen sofort die bunten Gemälde auf, die an den Wänden hängen. Und genau diese Bilder haben ihn zu dem ganz besonderen Projekt „Stadt.Raum.Balingen 23“ inspiriert, wie der Fotograf unserer Redaktion erzählt.