Start für Street-Art-Festival in Blumberg

2 Nikolaj Arndt startet die Vorbereitungen für sein 3D-Bild auf dem Boden mit Kreide. Foto: Lutz

Die Kernstadt erlebt den Montag dieser Woche anders als sonst. Auf dem Marktplatz herrscht lebhaftes Treiben.

Blumberg - Die Parkplätze sind abgesperrt, und der Bauhof zimmert an einer großen Wand aus Sperrholz für das große 3D-Bild, das der Künstler Nikolaj Arndt hier bis zum Wochenende malen will. Allein schon die Maße der Wand verdeutlichen, dass Nikolaj Arndt wieder ein spektakuläres Motiv auf den Marktplatz zaubern will, ähnlich seinem letzten Bild für das Festival 2019. Die Holzwand wird vor dem Haus Raff aufgestellt.

Ein Stück Festivalluft ist beim Beobachten zu verspüren, und hin und wieder bleiben bereits erste Passaten stehen und schauen, was sich auf dem Marktplatz tut.

Blumberg freut sich auf das Street-Art-Festival. Auch wenn der Treff der Straßenmaler dieses Jahr coronabedingt vor allem online stattfindet, können die Blumberger zumindest auf dem Marktplatz wieder hautnah den Profi Nikolaj Arndt beim Malen erleben. Dabei handelt es sich um ein Motiv aus dem neuer Film Jurassic World, mit dem Dinosaurier Tyrannosaurus Rex (T-Rex) als Hauptdarsteller. Nach Ansicht von Clemens Benzing, der den Kontakt zu den Künstlern hält, wird es eines der schwierigsten Bilder, die Arndt in Blumberg bisher gemalt hat.

Marktplatz ist abgesperrt

Der Marktplatz ist seit Montag abgesperrt, damit der Künstler in Ruhe arbeiten kann. Das leicht regnerische Wetter machte Arndt zunächst einen Strich durch seinen Plan, viermal muss er allein mit Kreide das Raster auf den Asphalt zeichnen. Täglich muss er nach eigenen Angaben sechs bis acht Stunden malen, um mit dem Bild bis zum Wochenende fertig zu werden, sagt er.

Schon jetzt steht fest, dass sich alle Kunstinteressierten auf ein spannendes und farbenfrohes Wochenende freuen dürfen. Bis zum Anmeldeschluss kamen noch einige Meldungen, allein aus Behla seien 16 Bilder gemeldet worden, sagte Clemens Benzing vom Organisationskomitee. Insgesamt rechnet er vom 11. bis 13. Juli mit 60 bis 80 Bildern aus zahlreichen Ländern.

Im Rahmen des Blumberger Online-Street-Art Festivals bieten auch drei Vereine einen Lieferservice für Speisen an, teilt die Stadt mit. Die langjährige Gastronomin Maria Hörenz unterstützt die Vereine bei der Umsetzung. Für jede Essensbestellung gibt es ein Los mit. Hauptgewinn ist eine GPS Weinwanderung für acht Personen, teilt Alexandra Bouillon von der Stadt mit. Die Burghexen Blumberg, der TuS Blumberg und die Pfetzerzunft Zollhaus/Randen bieten Essen von lokalen Anbietern an. Am Samstag und Sonntag gibt es Wurstsalat, Salatteller, Grillpaket zum zu Hause Grillen, Vesperplatte, Kuchen/Torten und eine Getränkeauswahl. Essen bestellen kann man unter dem Link https://www.street-art-festival.de/street-art-food-bestellen.html oder auch telefonisch im Rathaus unter 07702/5 11 06.