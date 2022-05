2 Der "Free Lina E" Schriftzug und der Name "Lina Engel" sind gut zu erkennen. Bereits vor einem halben Jahr wurde die Wand schonmal mit den gleichen Forderungen besprüht und musste danach neu gestrichen werden. Foto: chölzel

Bad Dürrheim - Erneut ist es passiert. Bereits zum zweiten Mal innerhalb eines knappen Jahres – das letzte Mal im August 2021 – ist die katholische Kirche St. Johann in Bad Dürrheim Opfer von Graffiti-Beschmierungen geworden. Besonders bitter dabei: Laut Melanie Wildgruber, der Sekretärin des Pfarrbüros, wurde die selbe Wand an der alten Sakristei erst vor circa einem halben Jahr komplett neu gestrichen. "Damals haben wir den Vorfall natürlich auch zur Anzeige gebracht, aber ohne Erfolg", bedauert Wildgruber.

Vorfall am helllichten Tag?

Der Vorfall muss sich am helllichten Tag ereignet haben, erzählt Wildgruber. Wie sie sagt, habe sie am Freitag die Kirche wie jeden Morgen gegen 8.30 aufgeschlossen, da war von den Schmierereien noch nichts zu sehen. "Kurz vor zwölf Uhr wurde das Gesprühte dann von unserem Mesner entdeckt", sagt Wildgruber ungläubig. Nun muss die Wand erneut gestrichen werden, was einen vierstelligen finanziellen Aufwand für die Gemeinde bedeute. "Und jetzt erstmal wieder nach einem Handwerker suchen! Das ist zur Zeit ja auch ein Problem", so Wildgruber. Beim letzten Mal wurde ihr geraten, an der Sakristei eine spezielle Wandfarbe anzubringen, von der man Graffiti leicht abwischen könnte. "Das Problem dabei ist, die Wand ist zu grob strukturier, als das derartige Farbe etwas ausrichten könnte", sagt Wildgruber enttäuscht.

Lina E. befindet sich in Untersuchungshaft

Doch was bedeuten die Graffiti, die mit genau dem gleichen Wortlaut bereits im August an der Kirche angebracht wurden? "Free Lina E.", zu deutsch "Befreie Lina E.", steht in schwarzer Schrift an der Wand der alten Sakristei gesprüht. Der Fall Lina E. ist brisant. Am 5. November 2020 wurde Lina E. festgenommen und sitzt seitdem in Untersuchungshaft. Der Prozess gegen sie und drei weitere Angeklagte startete am 8. September 2021 am Oberlandesgericht in Dresden. Lina E. wird vorgeworfen, zwischen Oktober 2018 und Frühling 2020 Angriffe auf rechtsextreme Personen ausgeübt zu haben. Auch ist sie für die "Bildung einer kriminellen Vereinigung" angeklagt, einer mutmaßlich linksextremistischen Gruppierung, die für die Angriffe und Überfälle verantwortlich sein soll. Laut Medienberichten wurde Lina E. durch das Verfahren zu einer Art Ikone der linken Szene, die den Glauben vertritt, dass Gewalt an rechtsextremen, also vielmehr den Gegnern der eigenen mutmaßlichen politischen Gesinnung, legitim ist. Auch in der Antifa-Szene gilt Lina E. quasi als "Märtyrerin". Regelmäßig ist die Forderung der Freiheit von Lina E. Bestandteil von gewaltvollen linksextremen Demonstrationen und Solidaritätsbekundungen im Internet.

Doch warum wird immer die katholische Kirche in Bad Dürrheim Opfer solcher Sachbeschädigungen? Einen direkten Zusammenhang lässt sich nicht erkennen, allerdings sympathisierte die evangelische Landeskirche Sachsen indirekt mit der mutmaßlich linksextremen Lina E.; so wurde im Oktober 2021 zu einer Konferenz unter dem Motto "Demokratie im Dialog" eingeladen, angeleitet von der Linken-Landtagsabgeordneten Juliane Nagel, die laut einem Bericht der Welt seit längerem als Bindeglied zwischen Politik und der linksextremen Szene fungiert. Diese Konferenz beinhaltete einen Programmpunkt, der Lina E. als "jüngstes Beispiel der Kriminalisierung im Frauenwiderstand" behandelte.

Kriminalpolizei hat sich eingeschalten

Im Falle der Sachbeschädigung an der Bad Dürrheimer Kirche wurde nun zunächst Anzeige gegen Unbekannt erstattet. Was sich nun letztendlich hinter den Anschriften verbirgt, bleibt zunächst unklar. "Was dahintersteckt, bedarf weiterer Ermittlungen. Ob es sich um einen ›Dumme-Jungen-Streich‹ oder Trittbrettfahrer handelt oder sich tatsächlich Sympathisanten der (radikalen) Szene dahinter verbergen, kann nach derzeitigem Ermittlungsstand noch nicht gesagt werden", schreibt der Pressesprecher des Polizeipräsidiums Konstanz, Jörg-Dieter-Kluge, auf Anfrage. Weiter schreibt er: "Da es sich bei Lina E. um eine gewalttätige Extremistin handelt (der aktuell der Prozess gemacht wird) und ein Zusammenhang nicht ausgeschlossen werden kann, hat die Kriminalpolizeidirektion Rottweil die Ermittlungen übernommen."

Ob ein Zusammenhang mit dem kürzlichen Angriff auf die Polizeistation in Bad Dürrheim besteht, der sich ebenfalls vergangenen Freitag ereignete, wo jedoch niemand zu schaden kam, wird seitens der Ermittler nicht angenommen.