St. Georgener HGV zieht vor Gericht Handel und Gewerbe kämpfen für Öffnung

Erst mussten Hygienekonzepte erarbeitet werden, unter deren Einhaltung man zeitweise wieder öffnen durfte. Dann folgte der nächste Lockdown. Es ist eine Situation, die viele Selbstständige an ihre Grenzen bringt. Deshalb setzt man in St. Georgen nun ein Zeichen und zieht als Handels- und Gewerbeverein vor den Verwaltungsgerichtshof in Mannheim.

Unterschrieben hat die Klageschrift der Vorsitzende Claudius Fichter. Für ihn stellt sich die Situation nicht so schlimm dar wie für seine Kollegen: Als Optikbetrieb fällt er bis heute unter eine Ausnahmeregelung und darf weiterhin Kunden betreuen. Nichtsdestotrotz zeigt er sich mit seinen Kollegen solidarisch: "Es ist die Ungerechtigkeit, die mich antreibt."

Der Stein des Anstoßes für den rechtlichen Schritt waren die neuesten Beschlüsse, die gefasst wurden, erklärt Fichter im Gespräch mit unserer Zeitung. "Das war einfach deprimierend", kommentiert er die Verlängerung des Lockdowns. "Es ist keine Perspektive zu sehen und die Inzidenzzahl wurde willkürlich nach unten korrigiert."

Für Fichter und seine Vereinskollegen war klar, dass sich etwas tun muss. "Das hat uns richtig auf die Palme gebracht", sagt er. In der Folge wurde im Vorstand des HGV entschieden, die Klageschrift einzureichen. "Wir haben nicht jedes unserer 55 Mitglieder gefragt, das war auch gar nicht möglich." Im Zuge dessen betont Fichter auch, dass die Stadt St. Georgen mit der Klage nichts zu tun hat. "Es ist wirklich nur der HGV, der hier vor Gericht zieht."

HGV geht in Klageschrift näher auf Sieben-Tages-Inzidenz ein

In der sechsseitigen Klageschrift führt der St. Georgener Verein auf, warum aus seiner Sicht die Corona-Verordnung massiv die Grundrechte einschränkt. Die Forderung: Mehrere Paragrafen sollen entweder aufgehoben oder verändert werden, da sie das lokale Geschehen nicht ausreichend berücksichtigen.

In einem der geforderten Punkte, der Aufhebung der landesweiten Ausgangsbeschränkung, hat das Verwaltungsgericht bereits in dieser Woche dem Eilantrag einer Klägerin in Tübingen stattgegeben.

Das erhofft sich der HGV nun auch beim Paragrafen, der regelt, dass der örtliche Handel weiterhin geschlossen bleiben muss. Darüber hinaus spricht man sich in St. Georgen gegen die bisherigen Kontaktbeschränkungen aus, die besagen, dass ein Haushalt nur mit einer Person eines anderen Haushalts zusammenkommen darf.

Um zu untermauern, warum man die Veränderungen und Aufhebungen fordert, geht der HGV in seiner Klageschrift näher auf die Sieben-Tages-Inzidenz ein, die bekannterweise bei möglichen Lockerungen oder weiteren Einschränkungen als Kennzahl gesehen wird.

Die St. Georgener argumentieren, dass diese Zahl lediglich etwas über das Infektionsgeschehen in einem größeren Gebiet aussagt, nicht aber zum Risiko in einzelnen Städten, an Covid-19 zu erkranken. Für den HGV steht fest, dass das Infektionsrisiko vor allem davon abhängt, auf welchem Raum wie viele Menschen zusammenkommen. Das sei auch der entscheidende Faktor in wissenschaftlichen Untersuchungen.

Der Vorwurf des HGV: Die Sieben-Tages-Inzidenz als Basis für Entscheidungen zu nutzen, verharmlose die Situation in größeren Städten, in denen mehr Infizierte dichter zusammenleben, und führe im Umkehrschluss dazu, dass kleinere Städte wie St. Georgen trotz wenigen Infizierten die gleichen Einschränkungen hinnehmen müssen, wie sie für den Rest des Landkreises gelten.

Sozialministerium glaubt, dass Kurve wieder rasch hochschnellen könnte

"Wir leben in einer Diktatur der Zahlen", macht Fichter seinen Standpunkt klar. Er wünsche sich mehr Handlungsspielraum auf regionaler Ebene. Vor diesem Hintergrund führt der Verein in seiner Klageschrift ein Rechenbeispiel an, das die aktiven Fälle in einer Kommune ins Verhältnis der jeweiligen Fläche setzt. Es zeigt also sozusagen die Infektionsdichte auf, in dem es die Zahl der Infektionen pro Quadratmeter berücksichtigt.

Das Ergebnis: Laut HGV ist das Ansteckungsrisiko derzeit in Villingen höher als in St. Georgen, und dennoch gelten überall die gleichen Einschränkungen. "Jeder spricht von regionalen Entscheidungen", sagt er. Doch für ihn würde es fairer zugehen, wenn etwa nicht der gesamte Landkreis Schwarzwald-Baar bewertet werde, sondern einzelne Städte.

Doch hier sieht das Sozialministerium ein grundsätzliches Problem, wie eine Nachfrage unserer Zeitung zeigt. "Je kleiner eine Einheit ist, desto größer fallen die Schwankungen der Inzidenz aus und desto größer ist der Einfluss einzelner kleiner Ausbruchsgeschehen, beispielsweise in einer Familie", sagt Markus Jox, Leiter der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Würde man die Sieben-Tages-Inzidenz auf kleine Gemeinden herunterrechnen, würden schon wenige Fälle reichen, um lokal die Inzidenz in die Höhe schnellen zu lassen.

"In Baden-Württemberg haben etwa 800 Gemeinden eine Einwohnerzahl unter 10.000, in etwa 75 Gemeinden liegt die Einwohnerzahl unter 1000", führt Jox aus. "Bei einer Einwohnerzahl von 10.000 reichen 20 Fälle in einer Woche, um die Sieben-Tages-Inzidenz von 200 pro 100.000 Einwohner zu erreichen, in einer Gemeinde mit 1000 Einwohnern bereits zwei Fälle." Aus diesem Grund, so die Meinung aus Stuttgart, setze man auf einen Stufenplan und eine Hotspot-Strategie, die sich an den Zahlen auf Kreisebene orientiert.

Für das Sozialministerium steht fest, dass das Herunterbrechen der Zahlen auf Kommunen zwar dazu führen könnte, dass manche Gemeinden zeitweise eine niedrige Inzidenz vorweisen, gleichzeitig aber auch die Kurve sehr rasch hochschnellen könnte. Das wäre etwa der Fall, wenn Covid-19 an einer Schule oder dem Altersheim ausbricht und sich viele Menschen gleichzeitig anstecken.

Landesregierung wird bei Kontaktbeschränkung Willkür vorgeworfen

Hinzu kommt aus Sicht von Jox ein weiteres Problem. "Eine Öffnung etwa in St. Georgen würde zu einem Zustrom von Einkaufswilligen aus der Umgebung mit entsprechend erhöhtem Übertragungsrisiko führen", sagt er. "Auch aus diesem Grund sind aus Sicht unserer Infektionsschutz-Experten und Epidemiologen kleinräumige Maßnahmen nicht sinnvoll."

Im Hinblick auf die Schließung des Einzelhandels argumentiert der HGV derweil, dass keine verlässlichen Zahlen über die Ansteckungsgefahr beim Einkaufen vorliegen und verweist im Zuge dessen auf die ausgearbeiteten Hygienekonzepte. Hinzu komme, dass in anderen Städten wie Villingen weiterhin etwa Elektroartikel oder Kleidung verkauft werden würden.

So könne dort beispielsweise ein großer Supermarkt nicht nur Hygieneprodukte verkaufen, sondern auch Spielzeug oder Haushaltswaren – wenngleich darauf spezialisierte Läden andernorts geschlossen sind. Der HGV sieht hier einen Verstoß des Gleichheitsgrundsatzes.

Ein weiterer Punkt sind die Kontaktbeschränkungen. Hier werfen Händler und Gewerbetreibende der Landesregierung Willkür vor. Aus Sicht der Kläger mache es hinsichtlich des Infektionsrisikos keinen Unterschied, ob sich zwei Haushalte treffen oder nur eine Person aus dem zweiten Haushalt anwesend sein darf.

Für Fichter ist die Klage auch ein Zeichen, um auf die Bemühungen von Gewerbe und Einzelhandel hinzudeuten. Schließlich habe man bereits passende Hygienekonzepte entwickelt und würde diese gewissenhaft umsetzen. Die dauerhafte Schließung des Einzelhandels komme einer Verurteilung der Händler gleich. "Es wird alles immer pauschal zugemacht. Das kann nicht die Lösung sein."