Als letzte der Pfarreien der Bergstadt feierte am Pfingstsonntag die Lorenzgemeinde Konfirmation. Pfarrer Friedemann Fritsch (hinten, Zweiter von rechts) konnte wie einst Jesus selbst vor rund 2000 Jahren zwölf junge Menschen zum Tisch des Herrn führen. Konfirmiert wurden Julian Bertol. Jenna Bieg, Eva Böhm, Giosuè Canobbio, Kim Vanessa Bühler, Lisa Früh, Nele Hüther, Luisa Merz, Jan Rettenberger, Jonas Riege, Lea Schlegel und Mika Schreiner. Sie haben von nun an fast alle Rechte, aber auch Pflichten der erwachsenen Gemeindemitglieder. So dürfen sie Patenschaften übernehmen oder auch die Ältesten wählen. Um sich selbst wählen lassen zu können, müssen sie allerdings noch die Volljährigkeit abwarten. Foto: Kommert