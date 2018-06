St. Georgen Zum Auftakt "Fifty Fifty" in Eigenproduktion

Kinder brauchen Freiräume

Zum Ersten Mal wird am 20. September der Weltkindertag im Theater begangen – zu Gast ist das Clowntheater Kakerlaki, das gleich zwei Aufführungen an diesem Tag anbietet. Mit Unterstützung eines Geldinstituts und in Zusammenarbeit mit den Grundschulen St. Georgen gibt es eine Aktion zum Motto "Kinder brauchen Freiräume". Kinder, die sich an der Aktion beteiligen, können die Veranstaltung kostenlos besuchen.

Damit in der Zwischenzeit das Warten nicht zu lange wird, hat das Theater bis zum Sommer mit der Produktion "Pippi Langstrumpf" (Junges Theater des TSG, Regie Regina Fiehn und Christine Seckinger) am Samstag, 23. und Sonntag, 24. Juni, und der Komödie "Leben Sie noch? Oder erben wir schon (Oberstufe des TSG, Regie Claudia Hummel und Stephanie Salvamoser) am 30. Juni und am 1. Juli sowie dem Kellerkonzert mit der Jazzband "Meantime" am 14. Juli noch fünf Termine auf dem Plan.