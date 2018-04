St. Georgen Zahl der Straftaten ist zurückgegangen

Während die Gewaltkriminalität um rund neun Prozent von elf auf zehn Fälle zurück ging und weniger Diebstähle verzeichnet wurden, änderte sich bei den Sexualdelikten nichts: Wie auch 2016 wurde 2017 keine Straftat in diesem Bereich verzeichnet.

Mehr Verkehrsunfälle als 2016

In drei Bereichen nahmen indes die Straftaten zu: Die Zahl der Rohheitsdelikte stieg von 61 auf 72, was einem Plus von 18 Prozent entspricht. Darüber hinaus mehrte sich im vergangenen Jahr die Gewalt gegen Polizeibeamte. "Verlässliche Zahlen sind hier allerdings schwierig", so Littwin. Oft komme es zu Ausein­andersetzungen auf dem Revier, beispielsweise wenn Polizisten jemanden für eine Blutentnahme fixieren müssen. "Das bedeutet nicht, dass die Bevölkerung in St. Georgen äußerst streitwillig ist", sagte er im Hinblick auf die sieben Straftaten.

Den Anstieg bei der Rauschgiftkriminalität führte Littwin dem Gremium weiter aus, um darzustellen, dass dies durchaus positiv zu sehen ist. Denn diese Arten von Straftaten fallen in den Bereich der sogenannten Holkriminalität –­ also Delikte, die erst durch Kontrollen und verstärkte Ermittlungen bekannt werden. Im Fall von St. Georgen habe ein Rauschgiftbeamter gezielt diese Art von Delikten verfolgt. "2017 haben wir vier Dealer dingfest gemacht", erklärte Littwin.

Diese Ermittlungserfolge schlagen sich in ihrer Gänze noch nicht in der Kriminalitätsstatistik nieder, da jeder Fall wiederum weitere Fälle nach sich ziehe. "Wir befinden uns hier derzeit in der Aufarbeitung", so der Revierleiter. "Wenn du im Rauschgiftbereich mal anfängst zu ermitteln, hängen viele Fälle drumherum damit zusammen." Der Rauschgiftbeamte soll nun weitere Unterstützung erhalten. "Wir werden eine Rauschgiftgruppe installieren", kündigte Littwin an.

Zuletzt ging der Erste Polizeihauptkommissar auf den Verkehr ein. 43 Unfälle ereigneten sich im vergangenen Jahr, sieben Menschen wurden dabei schwer verletzt, 56 leicht. Ein Mann starb bei einem Unfall Ende Mai, als er in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn kam. "Wir haben überall Steigerungen", sagt Littwin angesichts der Zahlen. Eine plausible Erklärung hierfür gebe es nicht.