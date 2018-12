St. Georgen Wolfssichtung?"Könnte sein, könnte auch nicht sein."

St. Georgen. Es oder besser gesagt er ist eines der derzeit heiß diskutierten Themen im Land: der Wolf. Immer wieder schafft er es in die Schlagzeilen. An einem Tag sind sich in Stuttgart die Parteien über den Umgang mit den Vierbeinern uneins, am anderen Tag wird eine neue Sichtung publik. Blickt man nur auf das noch laufende Jahr, liegt die Zahl der gemeldeten Sichtungen in ganz Baden-Württemberg bereits im dreistelligen Bereich.

Knapp ein Jahr nach einer Wolfssichtung im benachbarten Vöhrenbach meldet sich nun ein St. Georgener zu Wort. Seine Annahme: In Peterzell habe sich ein Wolf herumgetrieben. "Auf der Wiese in der Nähe vom Klärwerk und dem alten Freizeitheim war ein großes Tier unterwegs", schildert Robin Kieninger. "Es war meiner Meinung nach größer als ein Fuchs und hatte auch nicht so einen langen Schwanz."

Dass es schwierig ist, eine solche Sichtung zu verifizieren, erklärt Wildtierökologe Johannes Erretkamps. Er arbeitet bei der in Freiburg angesiedelten Forstlichen Versuchs- und Forschungsanstalt (FVA) Baden-Württemberg. "Wir kümmern uns um das landesweite Monitoring für Luchs und Wolf", sagt er. In der FVA laufen alle Fäden zusammen, hier wird Kieningers Beobachtung basierend auf den vorliegenden Informationen kategorisiert.