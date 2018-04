St. Georgen Weihnachtszauber spült Geld in die Kasse

In den Pfingstferien betätigen sie sich handwerklich und bauen Insektenhotels, die um das Schulhaus und den Bolz- und Spielplatz aufgehängt werden.

Jörg Zimmermann bezeichnet es als Wermutstropfen, dass die Teilnahmen wegen der Personalplanung früh abgefragt werden müssen. Es sei aber auch kein Problem, wenn aus irgend welchen Gründen dann abgesagt wird. Hierfür wird noch eine Telefonnummer bekannt gegeben, wo dies geschehen kann.

Schriftführerin Petra Müller berichtete erfreut über die bezuschussten Ausflüge. Gefallen hat insbesondere die Aufführung auf der Freilichtbühne in Hornberg.

Die von einem örtlichen Kreditinstitut gestartete Crowd­funding-Aktion erlaubte die Anschaffung eines Medienwagens. Dieser kommt in der Schule bestens an. Dem Förderverein gehören mit 109 Mitgliedern etwa doppelt so viele an, wie es Schüler gibt. Nicht nur die Schüler profitieren von der Unterstützung, die Betreuung kommt schließlich auch den Eltern zugute. Der Weihnachtszauber spült Geld in die Kasse, darüber konnte Kassiererin Dorit Gronki berichten. Eine Spende vom FC Viktoria und einer ortsansässigen Bank ermöglichten es, eine Werkbank anzuschaffen. Janett Anders bescheinigte Gronki eine korrekte Kassenführung.

Ortsvorsteher Klaus Lauble dankte der Vereinsspitze für die geleistete Arbeit. Auch er erwähnte, dass der Förderverein sowohl den Schülern als auch den Eltern gut tut. Er lobte, dass für den Umbau der Mehrzweckhalle Verständnis aufgebracht worden ist.

Amtsinhaber werden bei Wahlen bestätigt

Das war auch für den kommissarischen Schulleiter Jörg Westermann feststellbar. Er hat zum Festakt zur Halleneinweihung für Samstag, 5. Mai, um 10 Uhr eingeladen. Im Namen der Lehrkräfte bedankte er sich für den Medienwagen.

Bei den anschließenden Wahlen wurden die bisherigen Amtsinhaber bestätigt. Jörg Zimmermann erinnerte die Anwesenden daran, bei Internetkäufen an die Aktion "Schulengel" zu denken, denn die Schule bekommt von jedem getätigten Kauf eine Zuwendung. Zudem lobte er die Arbeit von Marcel Dorer, der die Internetseite vorbildlich pflegt. Den ehrenamtlich tätigen Vorstandsmitgliedern sprach er nochmals seinen Dank aus. Der Vorstand besteht aus dem Vorsitzenden Jörg Zimmermann, Stellvertreterin Nicole Beha, Kassiererin Dorit Gronki sowie Schriftführerin Petra Müller. Beisitzer sind Oliver Joos und Sebastian Pricking.