St. Georgen Vertreter auf Namensgebung stolz

Über ein ungewöhnliches Geschenk der Stadt berichtete Bürgermeister Rieger. Es handelt sich um fünf "Papst"-Bänke. Die stammen vom Besuch Papst Benedikts XVI. in Deutschland im Jahr 2011. Alle Bänke haben Zitat zum Thema "Dankbarkeit". Wer darauf sitze, solle der Familie Papst dankbar sein für das, was sie der Stadt geschenkt habe, so Rieger.