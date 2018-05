St. Georgen Umwandeln in eine andere Wirklichkeit

Susanne Wisser begrüßte die Gäste zur sechsten Ausstellung im FAB und stellte die teilnehmenden Künstler kurz vor. Gezeigt werden Werke von Didi Azabo, Sonja Binde, Karin Hengstler, Wolfgang Krause, Christoph Lamp, Bernhard Läufer, Imke Lücker, Renate Lücker, Norbert Schmitt und Klaus Steine­brunner. Die Werke umfassen eine große Bandbreite an künstlerischen Ausdrucksformen, von Gemälden in verschiedenen Maltechniken über Skulpturen unterschiedlichster Formen bis hin zu Fotografien. Aufgenommen in die Ausstellung wurden auch alte, unreparierte Motorräder.

Norbert Schmitt lud ein, eigene Bildimaginationen zu entwickeln oder zu bilden. Das habe mit Wissen, Weisheit und Schönheit zu tun, mit Spiegeln und Konfrontation. Es gebe viel Raum zur Interaktion im geräumigen Forums, im sehr geräumigen Schwarzwald, wo man noch Luft zum Atmen habe. Er erlaube, Materialien umzubilden zu etwas anderem als dem bisherigen Zweck, in eine Kunstwelt und eine andere Wirklichkeit, die sonst nicht da wäre.

Im Forum am Bahnhof werde etwas gemeinsam gemacht. Die Besucher dürften teilnehmen. Denn wer sich ausbremse, verschiebe die Grenzen seiner Erlebnisfähigkeit nur sehr wenig.