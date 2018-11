St. Georgen Turnverein feiert Kameradschaftsabend

Durch den Abend führte Heiko Friebe. Hansjörg Staiger, Vorsitzender des Fördervereins, übernahm die Begrüßung. In diesem Jahr lautete das Veranstaltungsmotto "Abgetaucht". Mehrere der auftretenden Gruppen hatten sich entsprechend ausstaffiert, beziehungsweise ihre Vorführungen dem Thema angepasst.

Den Anfang machten die Turnerinnen von Elke Rapp, die mit beeindruckenden Sprüngen begeisterten. Einen ruhigeren, aber nicht weniger faszinierenden Auftritt hatte Rapps zweite Mannschaft beim Kastenturnen. Ganz anders dagegen der Auftritt der Teenyfitness von Sylke Hör unter dem Titel "Step 2.0" zu stampfendem Hip-Hop. Ihre Wandlungsfähigkeit bewiesen die jungen Damen bei "Nutze die Nacht", in der sie Sprünge und anmutige Bewegungen in wallenden Gewändern präsentierten.

Auf kuriose Weise widmeten sich Tanja Palmer, Elke Rapp und Yvonne Walter dem Veranstaltungsmotto. In bläuliches, an Meer erinnerndes Licht zeigte "Apassiodanza" unter Christin Markgraf eine anmutige Tanzdarbietung. Für Abwechslung sorgte Friebe, der per Telefonanruf humorvoll die Datensammelwut digitaler Assistenten verdeutlichte.