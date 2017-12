St. Georgen Heiße Feuershow begeistert

St. Georgen. Etliche ließen sich in der katholischen Kirche von Pastoralreferent Benedikt Müller das Altarbild erklären. Der Innenraum und auch der Kirchturm waren in der Adventsfarbe Violett angestrahlt. Auf den Kirchenbänken strahlten Teelichter und die Kreuzkapelle zierten ebenfalls viele Kerzen. Elke Falks Lesungen bescherten Gedanken zum Dasein. In einer Erzählung ging es um Scherben eines Spiegels. Der Finder leitete damit Sonnenstrahlen dorthin um, wo sonst niemals Sonne hin kommt. Er sah sich als Bruchstück eines Spiels und erkannte, dass mit Wissen manches verändert werden kann. Schüler der Jugendmusikschule bereicherten mit ihrem Spiel die kurze Andacht. Die jüngsten Schüler der Hornklasse von Takako Yamanoi waren dabei und Klara spielte auf ihrer Violine "Tochter Zion". Mit ihren Klarinetten erfreuten Bernd Rimbrecht, der Leiter der Jugendmusikschule sowie Simon Link die Zuhörer mit mehreren Musikstücken. Zu gespielten Advents- und Weihnachtsliedern durfte mitgesungen werden. Mit einem kurzen Segenswunsch von Müller endete die besinnliche Stunde.

Anschließend spielte auf dem Marktplatz der Posaunenchor der evangelischen Kirchengemeinde unter der Leitung von Helga Reinbold festliche Melodien. Inzwischen war er ziemlich kalt geworden, so dass die Musiker teilweise mit Handschuhen spielten. Nebenan wärmten sich die Besucher am Lagerfeuer.

Die Kälte konnte den Mitwirkenden der Feuershow von "Ancalima-Flammenflug" nichts anhaben. Mit nacktem Oberkörper sorgten sie bei dem einen oder anderen Besucher für ein fröstelndes Empfinden. Lilian Stenzel und ihr Mann Thorsten treten mit der Show schon etliche Jahre auf. Zusammen mit Holger Hitzel aus Oberndorf und Gerhard Schupp aus Vehringen zauberten sie ein ums andere Mal leuchtende Feuerscheine gen Himmel. Die zuvor im Mund deponierte Flüssigkeit ist laut Aussage des Quartetts eine Spezialmischung.