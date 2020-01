St. Georgen Stadt schickt Bürger-App ins Rennen

St. Georgen. Das schwarze Brett ist out – wer heute über Selbiges Menschen erreichen will, wird vermutlich nur auf wenig Resonanz stoßen. Die Lösung ist, wie in so vielen Bereichen, eine digitale: Die Stadt schickt nun ihre Bürger-App ins Rennen, die die Einwohner St. Georgens auf vielfältige Art und Weise miteinander vernetzen soll. Beim Neujahrsempfang wurde sie der breiten Masse vorgestellt, vorab informierte die Stadt in einem Pressegespräch über das neue Angebot.