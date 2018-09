St. Georgen "Soulmachine" rockt das FAB

St. Georgen. "The Soulmachine" trat am Wochenende im Forum am Bahnhof (FAB) auf. FAB-Mitarbeiter Lutz Henselmann zeigte sich begeistert: "Die Leute haben tatsächlich vom ersten Lied an mitgetanzt. Und mit jedem Titel wurden es mehr Tänzer – nicht nur auf der Freifläche." Auch Vereins-Schatzmeisterin Susanne Wisser zeigte sich von der Gruppe sehr angetan.