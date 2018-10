St. Georgen. Ein Skibasar des Skivereins St. Georgen findet am Samstag, 27. Oktober, von 9 Uhr bis 10.30 Uhr in der Mehrzweckhalle des Bildungszentrums statt. Vermittelt werden alle gut erhaltenen Wintersportartikel, Ski-, Snowboard- oder Langlaufausrüstung und Bekleidung. Angenommen werden die Artikel am Freitag, 26. Oktober, zwischen 18 Uhr und 19 Uhr. Neben Gebrauchtware werden darüber hinaus auch neuwertige Artikel und Auslaufmodelle in allen Bereichen angeboten. Vor Ort besteht zudem die Möglichkeit, seine Bindung montieren oder einstellen zu lassen. Für fachkundige Beratung durch Mitglieder des Skivereins ist gesorgt, heißt es in der Ankündigung.