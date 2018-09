St. Georgen Situation an Schorenkreuzung bleibt angespannt

Diese ist knapp zehn Jahre später noch nicht in Sicht. Zuletzt war die Ampel im Gemeinderat vor der Sommerpause Thema. Das Problem: Die Stadt brachte zwar den Stein ins Rollen, seither sind der Verwaltung allerdings die Hände gebunden. Denn die Installation einer Ampel an dieser Stelle liegt im Aufgabenbereich des Landratsamts Schwarzwald-Baar.

Rückblickend ist zwar bereits vieles entschieden und geprüft worden, konkret passiert ist allerdings nahezu nichts. Auf Nachfrage erklärt Kristina Diffring, Referentin des Landrats: "Der Knotenpunkt sollte auf Wunsch des Regierungspräsidiums Freiburg und der örtlichen Verwaltung mit einer Lichtsignalanlage ausgestattet werden, um die Verkehrsqualität zu verbessern."

Eine 2013 durchgeführte Untersuchung der Kreuzung durch ein in Ulm ansässiges Unternehmen bestätigte, dass eine Ampelin­stallation von Vorteil sei. Aufgrund der Nähe des Bahnübergangs habe man die Verkehrsregelung durch einen Kreisverkehr ausgeschlossen, wie die Behörde weiter erklärt – zu hoch wäre die Gefahr, dass durch einen Rückstau am Kreisel Autos auf den Bahngleisen stehen bleiben.

Zudem müssten für einen Kreisverkehr besondere Rahmenbedingungen gegeben sein, beispielsweise, dass es sich um einen Unfallschwerpunkt handelt. Eine Nachfrage beim Polizeipräsidium Tuttlingen zeigt, dass die Schorenkreuzung nicht als solcher gilt. Laut Unfallstatistik, die bis auf Kleinstunfälle alle Vorfälle erfasst, haben sich dort seit 2015 zehn Unfälle ereignet, fünf davon beim Kreuzen oder Einbiegen in die Bundesstraße. "Das sind vergleichsweise sehr wenige", betont Pressesprecher Dieter Popp. 2014 und 2016 wurde beispielsweise kein einziger Unfall in der Statistik verzeichnet.

Vollsignalisierung zu teuer

Da nichts für eine Kreisverkehr-Lösung spricht, gibt es im Hinblick auf eine Ampelreglung zwei Möglichkeiten: eine Vollsignalisierung oder eine Teilsignalisierung. "Bei einer Vollsignalisierung des Knotenpunktes würde nach Rücksprache mit der Bahn eine sehr kostenintensive Bahnübergangssteuerungsanlage zur Anwendung kommen", erklärt das Landratsamt. Eine ebensolche Anlage stimme den Bahn- und Fahrzeugverkehr aufeinander ab und unterliege "höchsten Sicherheitsbestimmungen".

Um die teure Variante zu umgehen, habe man sich schließlich für eine Pförtnerampel entschieden, also eine Anlage, wie sie bereits eine Kreuzung weiter an der Einmündung zur Buchenberger Straße installiert ist. Die Ampel schaltet also nur bei Bedarf auf Grün, wenn die Straße nach links oder geradeaus gekreuzt werden muss. Für Rechtsabbieger gibt es eine gesonderte Abbiegespur.

Verwaltung wird vertröstet

All das ist bereits entschieden –­ in der Bergstadt beobachtet man nun also seit Jahren, ob sich an der Kreuzung endlich etwas tut. Wie Rieger erklärt, habe er bereits für vergangenes Jahr eine Bauzusage erhalten. "Damals war vorgesehen, dass die Oberfläche der Bundesstraße von der Einmündung Peterzell bis zum Schoren neu gemacht werden soll", so der Bürgermeister. "Dann wollte man das in einem Abwasch machen."

Doch warum steht knapp zehn Jahre, nachdem die Thematik erstmals vorgebracht wurde, noch keine Ampel in Peterzell? Die Behörde verweist auf volle Auftragsbücher. "Durch die derzeitige überhitzte konjunkturelle Lage im Bausektor gestaltet es sich schwierig, eine ausführende Fachfirma zu finden." Die Ausschreibung der Tiefbauarbeiten habe bereits stattgefunden, man stehe aber immer noch in Verhandlungen. "Die Arbeiten für die eigentliche Signalisierungstechnik sind ausgeschrieben und vergeben", so die Bilanz des Landratsamts zur derzeitigen Sachlage.

Dass die Ampel noch in diesem Jahr installiert werden kann, wird damit immer unwahrscheinlicher. Für die St. Georgener heißt es also weiterhin: Geduld haben.