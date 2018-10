St. Georgen Auf den Spuren des guten Tons

Die alte Schellackplatte gab es ab 1956 kaum noch. Die Vinylplatte hatte ihr den Rang abgelaufen. Die Hersteller sorgten aber dafür, dass Geräte beide Medien abspielen konnten. Dafür nötig waren Umschalter zwischen 78 Umdrehungen (Schellack) und 33 Umdrehungen (Vinylplatte). Dazu kamen dann noch 45 Umdrehungen für Singles. Da Schellack und Vinyl zudem unterschiedliche Rillenbreiten haben, war es nötig, zwei verschiedene Nadeln in den Tonarm einsetzen zu können.

Der Wechsler kommt

Technisch anspruchsvoll waren Plattenwechsler, von denen es einige im Phonomuseum gibt. So zum Beispiel der PW-10 von Perpetuum-Ebner von 1949. Bei dem Gerät liegen die Platten einzeln in zwei sich gegenüberliegenden Spiralen. Deren Drehung führt die Platten in Richtung Teller.

Schon auf den ersten Blick ungewöhnlich wirkt ein Gerät der Firma Thorens aus der Schweiz. Der Wechsler hält die Platte beim Abspielen in der Schwebe und kann so deren Ober- und Unterseite abspielen, ohne sie drehen zu müssen. Die Technik nennt Weisser "sehr interessant", unter anderem, da die Platte sich je nach abgespielter Seite in zwei verschiedene Richtungen drehen muss.

Neue Raffinessen

Eine andere Technik verwendet zum Beispiel der Hi-Fi-Plattenwechsler 1009 von Dual von 1963. Die Platten liegen auf dem Dorn in der Mitte des Plattentellers, und eine ausgeklügelte Technik sorgt dafür, dass immer nur eine Platte nach unten fallen sollte.

Deutlich wird im Museum, dass die Ingenieure sich immer wieder neue Raffinessen einfallen ließen, um Qualität und Komfort der Geräte zu steigern. So gab es zum Beispiel verschiedene Antriebssysteme mit Umlenkrollen oder Reibrädern, die Direktantriebe ablösten und variable Drehzahlen ermöglichten.

Noch einen Schritt weiter ging der futuristisch wirkende CST100 von Dual von 1984. Statt des auf einer Achse frei schwingenden Tonarms hat dieses Gerät einen Tangentialtonarm. Der behält zwar immer denselben Winkel zur Platte, was wohl den Klang verbesserte, muss dafür aber mechanisch weitergeführt werden, anstatt automatisch in der Rille, die eigentlich eine Spirale ist, zur Plattenmitte zu laufen. Das System ist laut Weisser sehr aufwendig und hat sich wohl deshalb nicht durchgesetzt.

Weniger von der eher mittelmäßigen Audiotechnik als vielmehr vom Design her beeindruckt der "Schneewittchensarg", eine Plattenspieler-Radio-Kombination von Braun von 1960. Der Unterschied zum daneben stehenden Phonokoffer von PE ist frappierend. Hervorragende Stereoanlagen stellte laut Weisser die Firma Asco aus Mönchweiler her. Diese war von Artur Steidinger gegründet worden, nachdem er 1956 aus PE ausschied.

Die Beispiele zeigen, dass sich das Phonomuseum keineswegs nur auf örtliche Firmen beschränkt. St. Georgen war laut Weisser nicht die Insel der Glückseligen, mischte aber ganz toll mit.

In unserer Serie veröffentlichen wir in unregelmäßigen Abständen Texte über Ausstellungsstücke aus dem Phonomuseum und ihre Geschichte –­ vom Phonographen über das Orchestrion bis hin zum Grammophon.