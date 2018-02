St. Georgen Schwimmmeister beweist Flexibilität

Im Jahr 2002 kam Lorbeer in den Schwarzwald – durch einen erneuten beruflichen Rückschlag, wie er erzählt. In Sachsen wurden damals kurz zuvor zahlreiche Bäder zusammengelegt. "Ich war am kürzesten dabei, für mich gab’s keine Zukunft", erzählt er. Wieder keinen Job, wieder auf Anfang.

Im Waldsportbad wird zu dieser Zeit ein Schwimmmeister gesucht, Lorbeer gefällt die Gegend. Von Ostdeutschland geht es daraufhin in den Südwesten. Künftig ist er in Triberg Herr über das Schwimmbecken. Vergleicht er seine derzeitige Arbeit mit der Rettungsschwimmer-Zeit in der DDR sieht er vor allem einen großen Unterschied: Heute sind die Regeln etwas dehnbarer als früher. "Der Wachdienst war klarer strukturiert und ganz genau geregelt."

Und was macht ein Schwimmmeister im Winter, wenn das Freibad geschlossen ist? "Da stehe ich am Dobel-Skilift in Schönwald", sagt Lorbeer. Wenn kein Schnee liegt, habe er Zeit, Urlaub zu nehmen oder Überstunden aus den Sommermonaten abzubauen.

Darüber hinaus ist auch während der Wintermonate das Bistro beim Schwimmbad eingeschränkt geöffnet, das er mit seiner Frau betreibt. Doch solange das Bad geschlossen ist, verirren sich laut Lorbeer nicht sehr viele Leute dorthin. "Es ist einfach weit weg vom Schuss", sagt er. Das soll beim Café Laurus anders werden. Die Räumlichkeiten sind zwar kleiner als die in Triberg – das Gebäude in der Mattenstraße liegt aber relativ zentral. Künftig will man deshalb dort an sechs Tagen in der Woche Kaffee, Gebäck und kleine Gerichte anbieten, darunter auch laktose- und glutenfreie Produkte. Seit Dezember wurde in dem kleinen Café in Brigach gewerkelt, am Samstag feierten sie Eröffnung. Trotz des neuen Projekts wird Lorbeer weiterhin im Schwimmbad und am Skilift zu finden sein –­ die Leitung übernimmt Lorbeers Frau Simone.