St. Georgen TV-Störungen im Stadtgebiet

Wie Pressesprecher Mario Gongolsky auf Nachfrage unserer Zeitung mitteilte, war eine Störung in einem sogenannten Linienverstärker Grund für den Ausfall. "Ganze Straßenzüge" seien hiervon betroffen gewesen. "Da der Verstärker die Signale von A nach B bringt, entsteht ein Dominoeffekt, wenn einer ausfällt", führte er aus.

Zwar habe man relativ zügig von der Störung erfahren, die Entfernung der zuständigen Wartungsfirma zum Einsatzort hatte allerdings laut Gongolsky für Verzögerungen gesorgt. Daher wurde die Störung von der in Waldshut ansässigen Wartungsfirma erst am nächsten Morgen gegen 9.30 Uhr behoben.

Der Pressesprecher betont indes, dass Ausfälle wie diese im Bereich St. Georgen eher eine Seltenheit seien. "Einzelstörungen haben wir immer mal wieder, aber größere Ausfälle in ungewöhnlichem Umfang können wir nicht erkennen", so Gongolsky. Zuletzt habe man in St. Georgen einen größeren Ausfall gehabt, als die Heizung an einem Parabolspiegel ausgefallen sei. Auf dem für die Signalsendung benötigten Gerät sammelten sich daraufhin Schneemassen, weshalb es zu größeren Problemen kam.