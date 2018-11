St. Georgen Schüler erleben beim Berufswegetag Handwerk und Industrie hautnah

Harry Hurtz vom Polizeipräsidium Tuttlingen stellte die Aufgaben der Polizei vor – sehr kurzweilig und mit anschaulichen Beispielen. Die Vertreter der "Best Western Plus Schwarzwald Residenz" erklärten, worauf es im Hotelgewerbe ankommt. Großer Andrang herrschte bei der Sparkasse und den regionalen Unternehmen EBM-Papst, Schneider und Schunk. Viele wollten auch soziale Berufe wie Altenpfleger und Rettungssanitäter kennenlernen.

Mit der Resonanz zeigten sich die meisten Firmen zufrieden. Eine Ausnahme: Fensterbauer Manfred Rosenfelder stimmte die bescheidene Teilnehmerzahl in seinem Workshop – ­es waren nur vier – nachdenklich. "Es ist ein interessanter Bereich, aber das Handwerk hat in unserer Gesellschaft ein schlechtes Image", meinte er. "Dabei kann man sich weiterbilden und sogar eine eigene Firma aufbauen. Es ist alles möglich", betonte Rosenfelder. Viele junge Menschen wüssten heutzutage nicht, dass es Berufe wie Fenster- oder Glasfassadenbauer überhaupt gebe.

Viele Jugendliche sind vom Angebot positiv überrascht

"Ich fand den Workshop bei der Sparkasse sehr interessant", sagt Realschülerin Pia Haas. "Man hat uns gut erklärt, wie viel dahinter steckt. Ich finde es toll, dass man dort als Auszubildender relativ früh anfängt, selbstständig zu arbeiten, und viele Möglichkeiten hat, weiterzukommen", so ihr Fazit. Trotzdem sagt sie, dass ihr Berufswunsch Friseurin bleibt.

Andrea Rauer, ebenso Neuntklässlerin an der Realschule, schnupperte in die Berufe Rettungssanitäter, Polizeibeamte und Altenpfleger rein. "Der Workshop beim Roten Kreuz hat mir besonders gut gefallen. Wir haben viel Praktisches gemacht", sagt sie. Für Andrea ist klar: "Ich möchte auf jeden Fall etwas Soziales machen. Ich will nicht ins Büro." Ihre Mitschülerin Mona Moosmann weiß noch nicht, für welchen Beruf sie sich entscheidet. "Mechatroniker wäre aber gar nichts für mich", gibt sie zu.

Piotr Lachendro war als Gymnasiast am Anfang skeptisch, dass er Ausbildungsberufe kennenlernen soll. "Ich bin aber positiv überrascht, weil man in vielen Bereichen ein Studium machen kann", verrät er. In seinem ersten Workshop informierte er sich über Berufe in der Forstwirtschaft. "Ich bin zwar sozial geprägt, aber ich finde die Möglichkeit gut, auch was anderes kennenzulernen und auszuprobieren", sagt er. Auch der Workshop bei der evangelischen Altenhilfe hat den Zehntklässler überzeugt: "Ich werde dort wahrscheinlich mein Schulpraktikum machen."