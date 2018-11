St. Georgen Schorenkreuzung bald frei von Baustellen

St. Georgen (tz). Die vorbereitenden Tiefbauarbeiten für die Installation der Ampelanlage an der Schorenkreuzung, am Verkehrsknoten B 33/L 177/K 5715, sind fast abgeschlossen, teilt Heike Frank, Pressesprecherin des Landratsamts Schwarzwald-Baar-Kreis, auf Nachfrage mit. Im Laufe dieser Woche sollen die restlichen Asphaltarbeiten ausgeführt werden. In der kommenden Woche werden dann die Markierungsarbeiten durchgeführt. Anschließend kann die Signaltechnik der Ampel installiert werden. Diese Arbeiten werden voraussichtlich innerhalb einer Woche abgeschlossen sein. Die Ampel soll die Unfallgefahr entschärfen und den Verkehr besser fließen lassen.