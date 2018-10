St. Georgen. Die evangelische Gemeinschaft AB St. Georgen lädt am Freitag, 19. Oktober, zum Vortrag mit Pfarrer Roland Scharfenberg in das Gemeindehaus der Lorenzkirche ein. Beginn ist um 19.30 Uhr. Ein Jahr nach dem Reformationsjubiläum ist die Besinnung nach der evangelischen Identität keineswegs abgeschlossen. Kirche muss Kirche für andere sein, damit das Evangelium von Jesus Christus Menschen erreicht, heißt es vonseiten der Veranstalter. Sie könne das nur, wenn sie selbst von ihrem Auftraggeber wirklich überzeugt ist. An diesem Abend wird daher ein Blick auf die innere Befindlichkeit der evangelischen Kirche geworfen –­ aus der kritischen Betrachtung des konservativen Protestantismus. Die Prinzipien Schrift, Christus, Gnade und Glaube werden dabei als tragende Schätze der Kirche fokussiert.