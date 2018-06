St. Georgen Pfarrer kündigt Wechsel an

Jürgen Lehmann begrüßte die Gäste. Daniela Hils, Vorsitzende des Ältestenrats, berichtete über den letztjährigen Einzug der Stadtzwerge des Kindergartens Weidenbächle ins Gemeindehaus. Das Kantorenbüro wurde eingerichtet, der Mitarbeiterraum soll saniert werden. Immer weniger Flüchtlinge kamen zum Winterspieltreff, die Chance gebe es weiterhin.

Wichtig und biblisch nannte Pfarrerin Susanne Fritsch, im Jubiläumsjahr zurückzublicken und an Gott zu denken. Ihr sei beim Schreiben des diesbezüglichen Buches aufgefallen, dass die Gemeinde unglaublich viel in der Glaubensvermittlung geleistet habe und sich die Gesellschaft in den letzten Jahrzehnten immer schneller veränderte.

Es gebe Klagen über Rückschritte im Gottesdienst, heftige Diskussionen und sehr gute Gespräche mit Jugendlichen. Man habe mit Freude und einem gewissen Erfolg versucht, diese einzubeziehen. Gewünscht seien Gottesdienste in Richtung Impulse, weniger Vorgeformtes. Angedacht war, Schwieriges wie Psalme und Choraltexte oder Stille einzuüben. Es sei schwierig, eine Gemeinde zusammenzuhalten, die so einen großen Fächer an Interessen und eigenen Entwicklungen habe.