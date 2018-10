St. Georgen Notartermin für Verkauf steht fest

St. Georgen-Peterzell. Schon nach den Herbstferien steht der Umzug in eine Zwischenlösung an. Ein neues Gebäude gibt es erst in zwei bis drei Jahren. Gemeindearbeit sei in der Bibel nicht mit Liegenschaften beschrieben, so Pfarrer Roland Scharfenberg. Vielmehr gehe es um Menschen, von denen und für die Gemeindearbeit geleistet werde.

Das Konzept der Landeskirche, angesichts sinkender Mitgliederzahlen Gebäudeflächen zu reduzieren, sei vernünftig. Im Land gebe es heute nur noch halb so viele Mitglieder wie vor 40 Jahren, und daran orientiere sich der Anteil der Kirchensteuer. Die diene hauptsächlich dazu, Liegenschaften zu finanzieren.

In Peterzell gebe es noch 789 Protestanten, dazu kämen 46 aus Stockburg. Rechnerisch betrachtet, habe man mehr als das Doppelte der zustehenden Fläche. Möglich sei nur, diese zu verkleinern oder künftig selbst zu finanzieren. Eine optimale Lösung für Peterzell sei der Verkauf des alten und der Bau eines neuen Gebäudes. Andere Optionen seien geprüft, aber verworfen worden.