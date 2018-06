St. Georgen Nicht kastrierte Katzen in Privathaushalten bereiten Sorgen

Beim Weihnachtsmarkt gibt es neben Glühwein auch Kinderpunsch und Waffeln. Der Aufwand ist sehr groß, deshalb wird nach einer Möglichkeit gesucht, mehr Besucher anzulocken, um mehr einnehmen zu können. Alle eingenommenen Gelder werden ausschließlich für die Tiere gebraucht. In den vergangenen beiden Jahren wurden 54 Tiere kastriert, 24 Kleintiere konnten vermittelt werden, 18 Katzen waren auf vier Pflegestellen verteilt, die dort meistens bis zu vier Monate verbleiben. Die Vorsitzende ist den Pflegenden dankbar für ihre Hilfe und ihren Einsatz. Die Vermittlungsgebühren werden leicht erhöht auf 130 Euro pro Tier, obwohl bis zu 200 Euro an Kosten zusammenkommen.

Sorgen bereiten dem Tierschutzverein nicht kastrierte Katzen in vielen Haushalten. Hilfe benötigte ein Haushalt, der in einer Wohnung mit 85 Quadratmetern 21 Katzen gehalten hat. Die meisten davon konnten vermittelt werden. Mündel meinte: "Die Arbeit im Verein wird eher mehr und nicht weniger."

Das aktuelle Thema zum Datenschutz wird beachtet und nach wie vor sorgsam mit den Daten umgegangen. Geldspenden sind wichtig. So ist bei der Auflösung des Vereins "Menschen für Tiere in Not" in Villingen-Schwenningen ein größerer Betrag in die Kasse gekommen.