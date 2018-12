St. Georgen Nachholbedarf bei Aufarbeitung

Opfer von Kriegen und Gewaltherrschaft müssen Namen bekommen

Da Zeitzeugen langsam wegsterben, sei es wichtig, diese zu erfassen. Opfer von Gewaltherrschaft und Kriegen müssten einen Namen bekommen. Allein in Grafeneck in Baden-Württemberg seien 10 600 Menschen aufgrund "lebensunwerten Lebens" vergast worden. In Königsfeld sei mindestens ein Opfer zu beklagen. Schwarz habe sich mit dem Organisator der Stolperstein-Aktion in Villingen zusammengesetzt, wo es auch Hundert Opfer gegeben habe. Dieser habe angeboten, im Archiv Königsfelds nach entsprechenden Anmerkungen zu suchen.

Der Vortrag sei sehr beeindruckend und erschütternd gewesen, so Bürgermeister Fritz Link. Man habe in der dortigen Diskussion schon einige Hinweise bekommen, dass es Opfer gegeben habe. Es gebe durchaus noch betagte Königsfelder, die Namen nennen könnten.