St. Georgen Mit Eifer gesundes Essen gezaubert

Nebenan fertigt Betreuerin Melanie Schröder kleine Bücher mit den Rezepten der hergestellten Smoothies. Rätsel sind in dem Büchlein auch enthalten. In der Küche riecht es süßlich, denn dort werden Lollis zubereitet. Dafür hat Melanie Bonbons verschiedener Farben zerkleinert. Dieses Bruchwerk wird gemischt, mit einem Stiel versehen und in Muffins-Formen einige Minuten im Backofen erhitzt.