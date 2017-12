St. Georgen Medienwagen erleichtert den Unterricht

Der Medienwagen besteht aus Beamer, Laptop, Lautsprecher und einer sogenannten Dokumentenkamera, die es ermöglicht beispielsweise Hausaufgaben aus Schülerheften an die Wand zu projizieren. "Für uns ist der Medienwagen eine enorme Erleichterung und bietet uns ganz neue Unterrichts-Möglichkeiten", sagte Jürgen Kuner, Klassenlehrer der Klasse drei und vier. Für viele Schüler sei die anschauliche Visualisierung von Lehrinhalten wichtig. Der Medienwagen ist zudem mobil, was einen Einsatz in allen Klassen und Fächern ermöglicht.