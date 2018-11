St. Georgen Lob für das Personal

St. Georgen. Der Pflege im Land kommt immer mehr Bedeutung zu. Denn die Menschen werden älter und die Zahl der pflegebedürftigen Senioren wird in den nächsten 20 Jahren noch deutlich steigen. Das neue Pflegepersonalstärkungsgesetz des Bundes soll einige Verbesserungen bringen.

Besser als im Bundesdurchschnitt laufe es bereits in Baden-Württemberg und Bayern. Hier sei auch die Bezahlung gut und liege deutlich höher als beispielsweise in Berlin, sagte Markus Schrieder, Geschäftsführer der Evangelischen Altenhilfe in St. Georgen, in einer Gesprächsrunde mit dem CDU-Bundestagsabgeordneten Thorsten Frei, an der auch Altbürgermeister Wolfgang Schergel teilgenommen hat.

In den mit 140 Betten ausgelasteten Einrichtungen Elisabeth- und Lorenzhaus läuft in Bezug auf Pflege, Betreuung und Programm für die Heimbewohner wie auch in der Tagespflege bei ausreichendem und gut bezahltem Personal vieles gut. Dennoch schlug der Geschäftsführer Alarm: Die Kosten für die Heimpflege steigen unter anderem durch Tariferhöhungen für Personal. 4300 Euro kostet mittlerweile ein Platz.