St. Georgen Küche wird erheblich teurer

Auch die Stromzufuhr musste verstärkt werden. Mehr und stärkere Elektrogeräte haben diese Maßnahme erforderlich gemacht. Zudem wurden freie Starkstromanschlüsse angebracht, mit denen künftig auch mobile Geräte von Caterern und Lieferanten versorgt werden können.

Der bisherige Zwischenthekenbereich mit den Oberschränken und der sehr engen Durchreiche wurde komplett entfernt. Direkt an der Theke gibt es ebenso Veränderungen. Die bisherigen, defekten Getränkekühlschubladen werden komplett ersetzt und die nie genutzte Zapfanlage abgebaut. Künftig gibt es vier anstelle der bisher drei Ausgabestationen. Die neuen Gerätschaften wurden in einer Zeile im hinteren Bereich der Küche untergebracht: Herd, Ofen, Fritteusen und eine große Gastro-Bratpfanne. Hier können künftig 500 Personen ohne Probleme versorgt werden. Die neuen elektrischen Geräte befinden sich nun alle nebeneinander an der Wand.

In der Mitte befindet sich eine große Kücheninsel, die als Vorbereitungs- und Arbeitsfläche sowie zum Anrichten der Speisen dienen soll. In den darunterliegenden Schubladen ist das neue Geschirr untergebracht. Große Schubladen sorgen für viel Stauraum. Ebenfalls im hinteren Bereich wurde die Rückgabestation des schmutzigen Geschirrs optimiert. Eine so genannte Reinigungsstraße mit anschließender Hochleistungsspülmaschine sorgt für eine schnelle Verarbeitung. Die bisherige Gläserspülmaschine bleibt in Betrieb.

Die ersten Veranstaltungen wurden mit der neuen Küche bereits gemeistert. Nach 40 Jahren müssen sich so manche alte Hasen aber umgewöhnen und ihre Arbeitsabläufe teilweise ändern.