Königsfeld-Buchenberg. Das Konzert in der Nikolauskirche in Buchenberg, das im Rahmen des St. Georgener Bergstadtsommers am Sonntag, 2. September, stattfindet, steht unter dem Motto "Musikalisches Opfer". Das gleichnamige Spätwerk des Großmeisters Johann Sebastian Bach ist eine Sammlung größtenteils kontrapunktischer Sätze, beruhend auf einem Thema des preußischen Königs Friedrich II. Neben Steffen Mark Schwarz an der Truhenorgel komplettiert der Flötist Pirmin Grehl die kammermusikalische Besetzung um die Geschwister Dönneweg. Als weitere Programmpunkte erklingen an diesem späten Nachmittag im nur mit Kerzenschein beleuchteten Gotteshaus Mozarts Sonate für Fagott und Violoncello sowie die "Passacaglia" von Johan Halvorsen. Für das Konzert, das um 17 Uhr beginnt, gibt es auch noch Karten an der Abendkasse, der Eintritt kostet fünf Euro.