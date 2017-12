St. Georgen Klavierschüler zeigen reife Leistung

St. Georgen. Ein Nikolaus mit vielen Geschenkpäckchen und etliche silberne Sternchen zierten es. Auch die Zeilen zur Weihnacht passten dazu, die auf Plätzchenduft, Bratäpfel, Heimlichkeiten und Kerzenschein verweisen. Alle Schüler waren elegant und festlich gekleidet. Da spielten Siebenjährige, die gerade erst mit dem Unterricht begonnen hatten. Die Pädagogin stellte diesen einen Schemel unter die Füße und richtete den Klavierstuhl. Es waren kurze Stücke darunter wie "Die Forelle" von Franz Schubert, eine Humoreske zu vier Händen und auch Klavierübungen zu vier Händen. Sichtlich erleichtert waren alle, nachdem sie ihr Vorspiel ohne Hänger beendet hatten. Das kürzlich siegreiche Klavier-Ensemble mit zwei Klavieren zu zwölf Händen begeisterte die Zuhörer mit "Pomp and Circumstanze op. 39/1" von Edward Elgar. Nach eigener Aussage hat Gabriele König 240 Stunden für das Arrangement aufgewendet.

Ein Höhepunkt war der Auftritt des ehemaligen Schülers Thomas Duttenhöfner, der momentan in Trossingen studiert. Er zelebrierte am Klavier "The Lark" von Mili Balakirev. Förmlich war die Lerche herauszuhören. Das war schon eine reife Leistung und ist sicher Ansporn für alle, die momentan am Üben sind. Man möchte sich wünschen, dass von Duttenhöfner in Zukunft noch mehr zu hören sein wird. König zeigte sich sichtlich erfreut über den Besuch ihres ehemaligen Schülers.

Die Besucher wurden in der Pause mit allerlei Leckereien vom Kuchen, Gebäck bis hin zu Lachsschnittchen verwöhnt. Der passende Sekt oder ein anderes Getränk fehlten auch nicht. Alle Schüler erhielten von Gabriele König ein Geschenk für ihren Auftritt. Von den Zuhörern gab es stets den verdienten Applaus für das Vorspiel und abschließend den Dank an die Klavierpädagogin, die erneut ein ansprechendes Programm zusammengestellt hatte.