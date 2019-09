St. Georgen Kilometerlange Staus auf der B  33

Die Ampel funktioniere mit einer Optik, die erkenne, ob ein Auto warte. In diesem Fall schalte sie auf Grün. Wenn kein Auto vor der Ampel wahrgenommen werde, schalte sie auf Rot. Das berge aber auch ein Risiko. Wenn ein Auto zu weit von der Ampel entfernt halte, könnte womöglich die Rotphase andauern, weil die Ampel das wartende Fahrzeug nicht erkenne. Deshalb der Rat von Heike Frank, nah an die Ampel heranzufahren.

Weitere Baustelle

Weitere Straßenarbeiten an der B 33 stehen am Mittwoch zwischen Villingen und Bad Dürrheim im Bereich der beiden Parkplätze oberhalb der Gaskugel an. Auch in diesem Fall wird die Fahrbahn halbseitig gesperrt – und ist mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen.