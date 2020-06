St. Georgen Junger Mann wird sexuell erpresst

Der Mann lernte über eine Dating-App eine vermeintliche Frau kennen. Diese überredete ihn, den Kontakt über Facebook und später Skype zu vertiefen. Vor einem realen Treffen wollte die Frau, dass sich beide vor laufender Kamera ausziehen und sexuelle Handlungen an sich vornehmen. Auf Bitte der Bekanntschaft tauschten die beiden danach noch Handynummern aus. Dann wurden dem jungen Mann auf sein Handy Bilder seiner sexuellen Handlungen geschickt, mit der Drohung, dass die Fotos an seine Facebook-Kontakte weitergeleitet würden, falls er keine 1000 Euro auf ein Konto in der Elfenbeinküste einzahle.